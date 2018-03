Vita eterna | il backup del cervello è possibile Ma devi ucciderti

gqitalia

: RT @ac_h_ab: Le coppie che funzionano sanno che le scivolate fanno parte del cammino. La vita insieme non è un' eterna discesa, ma continue… - edelweissfleur : RT @ac_h_ab: Le coppie che funzionano sanno che le scivolate fanno parte del cammino. La vita insieme non è un' eterna discesa, ma continue… - Dio_salva_ : @Stregalibera17 @beretta_gio È lamore di Dio che spinge ad amore per l’appunto... non è la ricompensa, perché la vi… - teovitamia : CERVELLI IBERNATI? UNA STARTUP PROMETTE LA VITA ETERNA, UNICO PROBLEMA: PRIMA BISOGNA MORIRE - -

(Di giovedì 15 marzo 2018) E se ti dicessimo che potremmo fare ildella tua mente? Così la start-up Nectome lancia la sua nuova tecnologia di “preservazione del” in una soluzione chimica capace di mantenerlo intatto per centinaia di anni sulla base di un processo di imbalsamazione high-tech che sarà presentato nei dettagli la prossima settimana, informa Mit Technology Review. Lo stesso cofondatore della Nectome, Robert McIntyre, è un laureato del prestigioso Massachusetts Institute of Technology pronto a fare il grande balzo nel mondo degli affari con l’idea che ilpossa mantenersi forse per migliaia di anni e qualche scienziato potrebbe chissà scandagliarne perfino ricordi e sensazioni immagazzinate collegandolo con un computer e trasferendole nel cloud. Magari tra 100 anni potrebbe esser. C’è una sola clausola: è necessario che il soggetto in questione ...