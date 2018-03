lasicilia

: #ANSA | Visconti e Proust, mostra film mai fatto - A Lucca festival 'Alla ricerca del tempo perduto' - AnsaToscana : #ANSA | Visconti e Proust, mostra film mai fatto - A Lucca festival 'Alla ricerca del tempo perduto' -

(Di giovedì 15 marzo 2018) LUCCA, 15 MAR - Più di 40 progetti scenografici esecutivi, pronti per essere trasformati in set cinematografico, e altrettanti bozzetti di costumi, oltre a un vasto apparato di documentazione, per ...