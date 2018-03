Violenza sessuale a Milano | arrestato l’uomo che ha aggredito la coppia di studenti 

Stupro delle studentesse a Firenze - indagini finite. I carabinieri accusati di Violenza sessuale : Sono terminate le indagini a carico di Paolo Costa e Marco Camuffo, i due carabinieri di Firenze accusati di aver violentato due studentesse americane.Continua a leggere

Violenza sessuale : aggredisce coppia e abusa di lei a Milano : Un sudamericano prima avrebbe tentato una rapina ai danni di una coppia, poi picchiato un 23enne e violentato la fidanzata, fuggendo con la loro auto

Violenza sessuale su figlie minorenni dopo la separazione : arrestato 45enne napoletano : Secondo l'accusa, dopo la separazione dalla moglie aveva cominciato ad abusare delle due figlie minori, una adolescente, l'altra di pochi anni di età. Con l'accusa di Violenza sessuale aggravata è ...

Violenza sessuale - palpeggia una carabiniera : arrestato a Milano : La militare si trovava con delle amiche in un locale, libera dal servizio, ed è stata prima più volte infastidita dal ragazzo, 21 anni, nigeriano e poi toccata

Roma - palpeggia donna su bus ma è una poliziotta/ Lei lo immobilizza e lo arresta per Violenza sessuale : Roma, palpeggia donna su bus ma è una poliziotta: lei lo immobilizza e lo arresta per violenza sessuale. Le ultime notizie: molestie avvenute a bordo dell'autobus della linea 64 dell'Atac(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 19:04:00 GMT)

Puglia - adulto adescava ragazze di 10-14 anni su Internet. Accusato di Violenza sessuale : L'uomo, un 41enne di Modugno, in provincia di Bari, era già in carcere per abusi su otto minori. Le nuove accuse fanno riferimento al periodo che precede l'arresto, durante il quale avrebbe adescato diverse minori usando soprattutto Whatsapp e Messenger.Continua a leggere

Ospite a casa di un parente - studentessa lo accusa di Violenza sessuale : Siena, 9 marzo 2018 - Una 21enne ha denunciato per violenza sessuale un parente che la ospitava in casa, un uomo di 59 anni, per qualche giorno di ferie nel senese. La studentessa si è presentata ieri ...

Caso Weinstein - saltato l’accordo per la vendita della compagnia del produttore accusato di molestie e Violenza sessuale : l’accordo finanziario/amministrativo “al femminile” per rilevare la The Weinstein Company è saltato. Lo rivela la capocordata dell’intera operazione finanziaria, Maria Contreras-Sweet. “Dopo aver firmato e iniziato la fase di verifica della conferma, abbiamo ricevuto informazioni deludenti sulla fattibilità del completamento di questa transazione”, ha spiegato la donna, responsabile dei rapporti con le piccole imprese durante l’amministrazione ...