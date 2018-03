Violentata davanti al fidanzato Il colombiano | Non ricordo | ero drogato

leggo

: Lo stupro è come l'omicidio: galera a vita! Esagero? - matteosalvinimi : Lo stupro è come l'omicidio: galera a vita! Esagero? - szibris : RT @matteosalvinimi: Lo stupro è come l'omicidio: galera a vita! Esagero? -

(Di giovedì 15 marzo 2018) Ilfermato per la rapina ad una coppia di studenti e per aver stuprato una ragazza 19enne, non ricorda nulla. «Nonmolto,solo la rapina, non la violenza, avevo preso...