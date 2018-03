Violenta una donna a casa sua | poi rapisce la figlia di 4 anni e stupra anche lei

Milano - rapina una coppia in auto : picchia il fidanzato e Violenta la ragazza : Una coppia di ragazzi è stata aggredita ieri sera a Milano, in via Chopin, nel quartiere Vigentino: secondo il racconto delle vittime un giovane sudamericano li ha prima rapinati poi ha violentato la ragazza. ...

Milano : ragazza Violentata durante una rapina - picchiato il fidanzato : Una coppia aggredita a Milano, lunedì sera in zona Ripamonti. Una 19enne è stata violentata, il fidanzato pestato e rapinato. I due si erano appartati in auto quando l'uomo si è avvicinato li ha ...

Violenta una anziana e la soffoca col cuscino : poi le ruba la fede dalle dita e scappa : Craig Keogh, 26 anni, inglese, è accusato di aver ucciso una donna di 72 anni all'interno del suo bungalow. Prima di soffocarla, l'avrebbe Violentata almeno due volte. L'uomo respinge tutte le accuse e, anzi, sostiene: "È stata lei a chiamarmi, voleva fare sesso con me".Continua a leggere

Il Medio Oriente e lo spettro di una seconda e più Violenta primavera araba : Per arginare il malcontento popolare, molti stati autocratici abbandoneranno gli aiuti alla popolazione per passare a nuove forme di repressione...

Forlì - ragazza da Chernobyl Violentata e truffata : arrestata una coppia di italiani : Forlì, ragazza da Chernobyl violentata e truffata: arrestata una coppia di italiani

“Mostri!”. Violentata - umiliata e truffata da una coppia a 8 anni. Una storia terribile tutta italiana nel giorno dedicato alle donne. È l’ennesimo caso di violenza sui minori da inizio anno. E sono in tante - adesso - a chiedere pene più dure : Nel giorno della festa della donna, arriva l’ennesima notizia di violenza. Stavolta ancora più atroce perché compiuta su una bambina. Una storia che affonda nel passato e che solo oggi ha visto l’epilogo con l’attesto di una coppia responsabile, a vario titolo, di maltrattamenti, truffa, circonvenzione di incapace e violenza sessuale a danno di una ragazza di origine bielorusse. La vittima, dall’età di 10 anni, veniva in Italia tutte le ...

Violenta lite in una sala slot ad Albenga : Albenga . Una Violenta litigata all'interno di una sala slot ad Albenga tra un marocchino ed un albanese, forse per questioni di droga, sarebbe potuta sfociare in rissa se non fossero intervenuti il ...

Ragazza in fuga dalle radiazioni di Chernobyl Violentata e truffata : in manette una coppia di Forlì : La Ragazza bielorussa fin dall'età di dieci anni era stata ospite dei coniugi nell'ambito del progetto di accoglienza bambini vittime delle radiazioni prodotte dalla centrale nucleare esplosa nell'incidente del 1986. 4 anni fa la giovane ha subito un gravissimo incidente stradale: la coppia ha cercato di appropriarsi dei 2 milioni di euro di risarcimento dell'assicurazione

MEDICO IPNOTIZZA PAZIENTI PER ViolentaRLE/ Alba - una 24enne lo smaschera : “mi ricordo tutto” : MEDICO IPNOTIZZA le PAZIENTI per poterle violentare: Alba, una 24enne smaschera il dottore e lo fa arrestare, "ero stordita ma mi ricordo tutto, ha abusato di me", e non era la prima volta(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 17:35:00 GMT)