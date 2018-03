Video/ Besiktas Bayern (1-3) : highlights e gol della partita (Champions league - ottavi ritorno) : Video Besiktas Bayern (risultato finale 1-3): highlights e gol della partita di ritorno degli ottavi di Chmapions league. Facile vittoria per i tedeschi, che passano il turno.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 09:10:00 GMT)

Video/ Bayern Besiktas (5-0) : highlights e gol della partita (Champions League - ottavi) : Video Bayern Besiktas (risultato finale 5-0): gli highlights e i gol della partita per l'andata degli ottavi di Champions League. Doppiette di Lewanowski e Muller.(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 09:30:00 GMT)

