Versace non venderà più pellicce

“Fa impressione”. Donatella Versace : la trasformazione di anno in anno. Botox - lifting ma non solo. La sorella di Gianni ha stravolto tutto il suo aspetto col passare del tempo. Prima e dopo - ecco le foto ‘prova’ : Riconosceremmo Donatella Versace tra centinaia di donne. Per gli inconfondibili capelli biondo platino, certo. Per gli occhi truccatissimi, sempre di nero, ma soprattutto per i ritocchi di chirurgia estetica. Oggi la sorella di Gianni ha 62 anni ma di interventi, nel corso degli anni, deve averli subiti parecchi. Fin qui non ci piove. Non serve una scienza per arrivarci: il suo aspetto è cambiato tantissimo dai primi anni Novanta a oggi, ...

«The assassination of Gianni Versace» e gli altri biopic non autorizzati : Dopo la pioggia di consensi con il processo del secolo ne Il caso O.J. Simpson, Ryan Murphy viene investito da una pioggia di polemiche per aver messo in scena il delitto più mediatico degli anni ’90, nella seconda stagione della serie antologica American Crime Story dedicata all’assassinio di Gianni Versace. Donatella Versace, sorella dello stilista ucciso a Miami nel 1997, ha infatti dichiarato che nessun componente della famiglia ha ...

Omicidio di Gianni Versace/ American Crime Story - Ornella Vanoni ricorda l'amico in barba alle polemiche : Una posizione fuori dal coro per Ornella Vanoni che ricorda l'amico in occasione dell'arrivo di American Crime Story: L'assassinio di Gianni Versace, la serie bocciata dalla famiglia(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 13:55:00 GMT)

Ornella Vanoni : «Il mio amico Gianni Versace» : L’omicidio di Gianni Versace è diventato una serie tv. Raccontato da quell’autore geniale e poliedrico che è Ryan Murphy (Glee, American Horror Story) nella seconda stagione del suo ultimo cult American Crime Story. Sfoglia gallery La serie The Assassination of Gianni Versace, nove episodi in arrivo in Italia il 19 gennaio su FoxCrime, vede protagonisti Édgar Ramírez nei panni dello stilista italiano ...

'The Assassination of Gianni Versace' - no alla pubblicità sul Duomo di Milano : "Non è adatta" : La Veneranda Fabbrica: "Non è la prima volta che un manifesto viene bocciato, salvaguardiamo un luogo importante e carico di valori"

PENELOPE CRUZ/ “Donatella Versace è un’eroina - ma non siamo amiche” : PENELOPE CRUZ, intervistata dal quotidiano La Stampa, ha parlato di Donatella Versace, personaggio che ha interpretato per la serie tv, L'Assassinio di Gianni Versace.(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 22:22:00 GMT)

American Crime Story Versace - la famiglia contro la serie tv : 'Non è autorizzata' : American Crime Story Versace , la famiglia contro la serie tv. A pochi giorni dalla messa in onda della serie tv sulla morte dello stilista italiano, la famiglia fa sapere che si tratta di un'opera di ...

DONATELLA Versace/ Contro L’Assassinio Di Gianni Versace : “questa serie tv non racconta la verità” : DONATELLA Versace ha preso ufficialmente le distanze da American Crime Story: L'Assassinio di Gianni Versace, serie tv che andrà in onda su FX.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 22:40:00 GMT)

La famiglia di Versace contro la serie tv : "Non è stata autorizzata" : Sale l'attesa per la serie televisiva sulla morte di Gianni Versace . Ma, a pochi giorni dalla messa in onda, la famiglia dello stilista si dissocia. Con un nota, riportata dall' Ansa , i familiari ...

La famiglia di Versace contro la serie tv : Non è stata autorizzata : Sale l'attesa per la serie televisiva sulla morte di Gianni Versace. Ma, a pochi giorni dalla messa in onda, la famiglia dello stilista si dissocia.Con un nota, riportata dall'Ansa, i familiari del noto stilista, ucciso il 15 luglio del 1997 all'esterno della sua villa di Miami, esprimono tutta la loro rabbia in merito alla serie televisiva sugli ultimi giorni di vita di Gianni. "La famiglia non ha autorizzato né ha avuto ...

Versace - la famiglia : 'La serie tv su Gianni non è autorizzata' : 'La famiglia Versace non ha autorizzato né ha avuto alcun coinvolgimento nella serie televisiva dedicata alla morte di Gianni Versace. Dato che Versace non ha autorizzato il libro da cui è ...

Carla Bruni : 'Il dolore per mio fratello non passa - Versace era il migliore. Se Sarkozy mi tradisse...' : La sorella Donatella è stata coraggiosa a continuare il lavoro di suo fratello ed è riuscita a portarlo nel mondo di oggi'. Della recente reunion delle super top model di Versace, voluta proprio da ...