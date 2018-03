Verona | trovato bus fuori norma | gita scolastica ritardata per sicurezza

Politano al Napoli? / Calciomercato news - il Sassuolo ha già trovato l'erede : arriva Verde dal Verona? : Politano al Napoli? Calciomercato news: il Sassuolo sta per cedere di fronte alla corte degli azzurri anche perché il calciatore vuole partire. Chiesto in cambio il prestito di Ounas.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 22:41:00 GMT)

Verona - il cadavere fatto a pezzi e trovato nei campi è di una marocchina di 46 anni : Il cadavere fatto a pezzi e ritrovato tre giorni fa in un campo nei pressi di Valeggio sul Mincio, nel Veronese, è di una donna marocchina di 46 anni. Lo confermano fonti dei carabinieri di Villafranca, dopo che il sindaco di Valeggio, come riporta il Corriere del Veneto, aveva anticipato questa indicazione. La donna viveva a Verona ed era in Italia da circa 20 anni. Svolgeva lavori saltuari, come badante e addetta alle pulizie. Era separata da ...

Verona - cadavere fatto a pezzi trovato in campagna : è di una donna : Il corpo di una donna fatto a pezzi è stato ritrovato nella serata di oggi a Valeggio sul Mincio (Verona), in località Gardone. Il cadavere è stato scoperto da un allevatore, in una zona isolata di ...

