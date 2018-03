Veneto : Regione proroga fondo garanzia per lavoratori in Cigs : Venezia, 15 mar. (AdnKronos) – La Regione Veneto ha prorogato sino a fine 2020 il fondo di garanzia istituito per anticipare l’indennità di cassa integrazione guadagni (straordinaria o in deroga) ai lavoratori coinvolti nelle crisi aziendali o nei contratti di solidarietà. Si tratta di uno strumento pensato a fine 2014, nel pieno della crisi economica, per dare una mano ai lavoratori delle aziende in crisi che, in attesa delle ...

Veneto : Anci - confronto con Regione per assistenza a persone con disturbi mentali : Padova, 15 mar. (AdnKronos) - L’Anci Veneto ha chiesto ed ottenuto un tavolo di confronto con la Regione per discutere dei livelli essenziali di assistenza, i cosidetti LEA, in particolare per quel che riguarda l’assistenza socio sanitaria e residenziale alle persone con disturbi mentali in riferime

Veneto : patto tra Regione ed enti locali per indennizzi danni lupo : Venezia, 9 mar. (AdnKronos) - Interventi di prevenzione più coordinati e indennizzi in tempi più rapidi agli allevatori colpiti dagli assalti del lupo. Sono i due obiettivi di lavoro che la Regione Veneto, rappresentata dall’assessore all’agricoltura Giuseppe Pan e dal responsabile della direzione r

Veneto : patto tra Regione ed enti locali per indennizzi danni lupo : Venezia, 9 mar. (AdnKronos) – Interventi di prevenzione più coordinati e indennizzi in tempi più rapidi agli allevatori colpiti dagli assalti del lupo. Sono i due obiettivi di lavoro che la Regione Veneto, rappresentata dall’assessore all’agricoltura Giuseppe Pan e dal responsabile della direzione regionale Agroambiente caccia e pesca Andrea Comacchio, ha presentato alla Comunità montana dell’altopiano di Asiago, ...

8 marzo : da Regione Veneto altri due mln per le donne imprenditrici : Venezia, 7 mar. (AdnKronos) – ‘Un’ulteriore disponibilità di quasi due milioni di euro permetterà di finanziare la gran parte delle imprese al femminile che nel 2017 sono rimaste escluse per esaurimento delle risorse dal contributo assegnato dalla giunta regionale con uno specifico bando. E’ questo l'”8 marzo” che vogliamo dedicare alle donne imprenditrici venete”. A dirlo è l’assessore ...

Elezioni - dal cappotto M5s in Puglia e Sicilia al 40% Lega nel Lombardo-Veneto : come cambia l’Italia - regione per regione : Il Movimento 5 stelle trionfa al Sud, Matteo Salvini (trascinando il centrodestra) si riprende il Nord. I grillini lo avevano detto: “Guarderemo l’Italia dal basso verso l’alto”. E così, mentre ancora è in corso l’assegnazione definitiva dei seggi, questa è la tendenza più evidente: Luigi Di Maio e i suoi che prendono tutto in Puglia (24 collegi a 0), Campania, Sicilia (28 collegi a 0), Sardegna e Calabria; il centrodestra a ...

Elezioni : Zaia - il mio ruolo sarà solo in Veneto - per l'autonomia della Regione : Treviso, 5 mar. (AdnKronos) - "Il mio ruolo sarà solo in Veneto per l'autonomia del Veneto". Lo ha assicurato il presidente della Regione, Luca Zaia in occasione di un incontro pubblico a Godega Sant'Urbano (Tv), rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano quale sarebbe stato il suo ruolo nel caso

Maltempo Veneto : pioggia in tutta la regione - situazione meteo in miglioramento : In tutto il Veneto si registra pioggia debole dalla mattina: segnalato anche nevischio tra veronese e il bellunese. Non si registrano disagi alla viabilità stradale o alla circolazione dei treni. La situazione meteo tende al miglioramento nel tardo pomeriggio e nella serata. L'articolo Maltempo Veneto: pioggia in tutta la regione, situazione meteo in miglioramento sembra essere il primo su meteo Web.

Minori : Regione Veneto aumenta a 1 - 5 mln fondo per ragazzi che perdono genitori - 2 - : AdnKronos, , Adnkronos, 'Purtroppo i casi dolorosi di cronaca sono tanti e complessi. Come il ragazzino di Meolo che nel settembre scorso ha perso l'intera famiglia nel tragico incidente delle solfatara di Pozzuoli e che in prima istanza non aveva ...