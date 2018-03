Veneto : Finco (Lega) - no alla presenza del lupo - e lancia petizione on line : Venezia, 15 mar. (AdnKronos) – “Una petizione per dare voce alle istanze dei cittadini e delle persone che lavorano sulle nostre montagne. Solo in Veneto, per l’anno 2017, ci sono state 361 uccisioni causate da lupi o canidi. Tutto questo sta mettendo a serio rischio l’equilibrio faunistico e naturalistico delle zone montane, oltre a causare gravi danni economici agli allevatori, al settore del turismo e ...