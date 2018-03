VALTER E FEDERICA Uomini e Donne | storia finita e critiche di Tina Cipollari | il web

VALTER e Federica/ Uomini e Donne : per la dama il rapporto è "freddo" - conoscenza al capolinea? : Al trono over di Uomini e Donne la conoscenza tra Valter e Federica è giunta al capolinea? Per la dama il rapporto con il cavaliere è "troppo freddo". Chiuderà la conoscenza?(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 12:27:00 GMT)