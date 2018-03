VALERIO SCANU “A Maria De Filippi devo molto ma non si può essere schiavi di una persona

Il rapporto tra VALERIO SCANU e Maria De Filippi - da Amici al caso Morgan : “Si sono parlati gli avvocati” : Il rapporto tra Valerio Scanu e Maria De Filippi al momento non esiste. Intervistato da Il Messaggero, alla vigilia della pubblicazione del libro autobiografico Giuro di dire la verità - Dalla A alla Zia Mary, Valerio Scanu si trova a rispondere anche a domande sul suo rapporto attuale con Maria De Filippi. L'artista sardo si pronuncia senza timore: "Non c'è alcun tipo di rapporto però c'è stato un rapporto in passato". Il rapporto tra ...

VALERIO SCANU : “Maria De Filippi? Si sono parlati gli avvocati - non mi pento delle mie parole…” : Valerio Scanu torna a parlare (anche) di Maria De Filippi nella settimana in cui escono il libro autobiografico Giuro di dire la verità: dalla A alla Zia Mary e il singolo Ed io. Valerio Scanu in che rapporti è oggi con Maria De Filippi? Il cantante sardo, intervistato da Messaggero Tv, torna a parlare del […] L'articolo Valerio Scanu: “Maria De Filippi? Si sono parlati gli avvocati, non mi pento delle mie parole…” ...

Ed io - il nuovo singolo di VALERIO SCANU dopo l’autobiografia Giuro di dire la verità – Dalla A alla Zia Mary : Si intitola Ed Io il nuovo singolo di Valerio Scanu atteso in radio e in digital download per venerdì 16 marzo, subito dopo la pubblicazione dell'autobiografica Giuro di dire la verità - Dalla A alla Zia Mary. Valerio Scan pubblica il libro giovedì 15 marzo per raccontarsi in modo onesto e sincero ai fan ma non trascura il suo primo amore: la musica. Il giorno successivo, venerdì 16 marzo, rilascia il nuovo singolo dal titolo Ed Io, un pezzo ...

Le date dell’instore tour di VALERIO SCANU per il libro Giuro di dire la verità dalla A alla Zia Mary : L'instore tour di Valerio Scanu per il libro Giuro di dire la verità dalla A alla Zia Mary inizierà il prossimo 15 marzo dal negozio Mondadori Megastore di Milano (Marghera) dove l'artista firmerà le copie ed incontrerà i fan alle ore 18.00. A seguire, l'instore tour di Valerio Scanu toccherà le principali città italiane per alcuni appuntamenti nelle librerie che vedono l'artista impegnato fino alla fine del mese di marzo. Il giorno 16, ...

VALERIO SCANU a Ballando con le Stelle? La nuova avventura con Milly Carlucci dopo L’Isola dei Famosi e Tale e Quale Show : Valerio Scanu a Ballando con le Stelle? Il cantante sardo potrebbe essere tra i volti del nuovo cast che prenderà parte alla pista da ballo più famosa d'Italia. Fervono i preparativi per la nuova edizione del varietà del sabato sera di Rai 1, capitanato come sempre da Milly Carlucci affiancata da Paolo Belli. Un'occasione, quella di Valerio Scanu a Ballando con le Stelle, che potrebbe essere la definita consacrazione e riaffermazione del ...

VALERIO SCANU - svelata la copertina del libro autobiografico : ecco quando esce : Valerio Scanu svela sui social la copertina del suo libro autobiografico, intitolato Giuro di dire la verità-dalla A alla zia Mary. Valerio Scanu, copertina del libro autobiografico “Ogni verità passa attraverso tre fasi: prima viene ridicolizzata; poi è violentemente contestata; infine viene accettata come ovvia”: Valerio Scanu riporta questa frase sui social network per accendere […] L'articolo Valerio Scanu, svelata la ...

Gli ospiti del concerto dell’Epifania 2018 - il 6 gennaio su Rai 1 : da VALERIO SCANU e Angunn a Mario Venuti : Tra i primi eventi musicali del nuovo anno, il concerto dell'Epifania 2018, in onda oggi sabato 6 gennaio. Cornice suggestiva del tradizionale concerto, quest'anno è il Teatro Mediterraneo di Napoli dalla Mostra d'Oltremare. Il concerto dell'Epifania 2018 va in onda registrato, a partire dalle 9:35 di sabato mattina su Rai 1, condotto da Cristina Rinaldi e la regia tv di Cristina Fayad. Molti gli artisti che hanno preso parte alla ...

