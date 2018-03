Valeria Marini critica Francesca Cipriani dopo la puntata | ecco cosa ha detto

Gossip - Valeria Marini contro la Cipriani : 'Non so chi sia e mi imita' Video : Lunedì 19 marzo andra' in onda una nuova puntata dell'#Isola dei Famosi, e il momento più atteso dal pubblico è sicuramente quello in cui Francesca Cipriani incontrera' #Valeria Marini nella 'Palapa'. Dopo aver saputo che la bionda showgirl sarebbe stata ospite d'onore di una diretta dall'Honduras, tutti i giornali di #Gossip hanno ricordato che lei e la simpatica naufraga hanno un uomo 'in comune': l'imprenditore Giovanni Cottone, che è stato ...

Isola dei Famosi 2018 : Valeria Marini sulla Cipriani e il caso Monte : Intervistata ad un giorno dalla diretta, la Marini ha della Cipriani: "mi imita sempre". Ma anche del caso Canna-gate!

Ecco perchè Francesca Cipriani ha litigato con Valeria Marini! : Durante la nona puntata de L’Isola Dei Famosi, Valeria Marini sbarcherà in Honduras insieme agli altri naufraghi. Ma chi di voi ha compreso per quale motivo Francesca Cipriani ha avuto una discussione con Valeria Marini? Vi sveliamo che cosa è accaduto tra le due bionde! Nella tredicesima edizione de L’Isola Dei Famosi e precisamente durante l’ottava puntata, in studio è accaduto il putiferio. Alessia Marcuzzi rischia ...

Isola Dei Famosi - ufficiale : Valeria Marini sbarca in Honduras! : Valeria Marini è pronta a salpare a L’Isola Dei Famosi. Durante la prossima diretta, la giunonica bionda approderà nelle spiagge honduregne. Quale sarà la missione della donna? Spetta a voi scoprirlo! Incredibile, ma vero! Valeria Marini in queste ore è già sull’aereo pronta a salpare nella tredicesima edizione de L’Isola Dei Famosi. A dare le notizia ufficiale è il settimanale di gossip,”Chi”. Dopo la vicenda ...

Ecco perchè Francesca Cipriani ha litigato con Valeria Marini! : Durante la nona puntata de L’Isola Dei Famosi, Valeria Marini sbarcherà in Honduras insieme agli altri naufraghi. Ma chi di voi ha compreso per quale motivo Francesca Cipriani ha avuto una discussione con Valeria Marini? Vi sveliamo che cosa è accaduto tra le due bionde! Nella tredicesima edizione de L’Isola Dei Famosi e precisamente durante l’ottava puntata, in studio è accaduto il putiferio. Alessia Marcuzzi rischia ...

Valeria Marini dalla parte di Francesco Monte. Su Francesca Cipriani : “Mi imita in tutto” : Valeria Marini sta per sbarcare all’Isola dei famosi. Ecco le sue dichiarazioni al settimanale Chi. Valeria Marini: “Ecco perché torno all’Isola dei famosi“ La Marini sarà in Honduras per la prossima puntata del reality show di Canale 5, in onda martedì 20 marzo. E alla rivista conferma quanto ha detto ad Alessia Marcuzzi prima della […] L'articolo Valeria Marini dalla parte di Francesco Monte. Su Francesca ...

Valeria Marini difende Francesco Monte e critica Eva Henger : Francesco Monte difeso da Valeria Marini: la critica per Eva Henger Valeria Marini è partita alla volta dell’Honduras lunedì scorso. La bionda showgirl infatti vestirà i panni di naufraga martedì prossimo. La nona diretta del reality condotto da Alessia Marcuzzi sarà segnata perciò da un ritorno inaspettato. Valeria Marini metterà piede sull’Isola per la terza volta, quest’anno però in veste di guest star e non di ...

Valeria Marini Vs Francesca Cipriani - la lite/ La verità a Pomeriggio 5 : da nemiche ad amiche? : Valeria Marini e Francesca Cipriani protagoniste di uno scontro durante la diretta dell'Isola dei Famosi 2018: la verità sulla discussione a Pomeriggio 5.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 20:28:00 GMT)

Isola - Francesca Cipriani contro Valeria Marini : il retroscena a Pomeriggio5 : A Pomeriggio 5 si parla dei retroscena di quello che è accaduto in puntata all' Isola dei Famosi. Francesca Cipriani aveva già raccontato a Barbara D'Urso del rapporto controverso con Valeria Marini. ...

Isola dei Famosi 2018 : Francesca Cipriani accusa Valeria Marini "mi ha schifata..." : Ennesimo scontro all'Isola, Francesca Cipriani accusa Valeria Marini di averla allontanata in occasione della trasmissione "Casa Signorini".

Isola Francesca Cipriani contro Valeria Marini : Nella puntata dell’Isola dei famosi che è andata ieri sera inda, come ospite c’era Valeria Marini che la prossima settimana sarà in Honduras fingendosi di essere una nuova concorrente dell’Isola dei Famosi. Alessia Marcuzzi annuncia durante la diretta dell’ottava puntata lo comunica ai naufraghi. Francesca Cipriani che è stata fidanzata con l’ex marito di Valeria, Giovanni Cottone. Tra le due non scorre buon sangue, ma se la ...

Valeria Marini VS FRANCESCA CIPRIANI - LA LITE/ Mattino 5 : chiarimento in Honduras? : VALERIA MARINI e FRANCESCA CIPRIANI sono state protagoniste di un divertente siparietto trash durante la diretta de L'Isola dei famosi di ieri. Tra le due donne ci sono dei trascorsi...(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 13:54:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - scintille tra Francesca Cipriani e Valeria Marini : «Tu mi hai schifato» : Isola dei Famosi 2018 - Francesca Cipriani e Valeria Marini L’ottava puntata dell’Isola dei Famosi 2018 sarà ricordata per la sfuriata di Alessia Marcuzzi contro Eva Henger, ma ha regalato anche qualche momento di imbarazzo e tensione tra Valeria Marini (in studio come ospite prima di partire per l’Honduras) e la naufraga Francesca Cipriani. Tra le due, infatti, da tempo non scorre buon sangue e alla prima occasione utile ...

Isola - arriva Valeria Marini : subito sputtanata. 'Quella volta che tu...' : la vip che la inchioda : Valeria Marini sbarcherà in Honduras fingendo di essere una nuova concorrente dell'Isola dei Famosi. La cosa non fa molto piacere a Francesca Cipriani . Forse perché è stata fidanzata con l'ex marito ...