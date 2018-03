Valentino Rossi rinnova il contratto MotoGp | fino al 2020 in Yamaha | una grande sfida

MotoGp - Valentino Rossi sempre esilarante e unico - il Dottore e quell'allusione... hot : 'cosa amo di più dopo la moto?' [VIDEO] : Oggi, intanto, in conferenza stampa, tantissime domande per il nove volte campione del mondo, che non ha perso occasione per far scoppiare dal ridere tutti i presenti in sala. A Valentino Rossi è ...

Moto Gp - infinito Valentino Rossi : rinnova con la Yamaha fino al 2020 : Valentino Rossi e la Yamaha insieme per altri due anni, fino al 2020, quando il pesarese avrà quasi 42 anni. L'annuncio arriva dalla scuderia giapponese alla vigilia del via del...

Valentino Rossi RINNOVA IL CONTRATTO/ MotoGp - fino al 2020 in Yamaha : non voglio avere rimpianti : VALENTINO ROSSI RINNOVA il CONTRATTO, MotoGp, fino al 2020 in Yamaha: correrà fino a quando avrà 41 anni. Il prolungamento dell’accordo del Dottore, che correrà per altre due stagioni(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 17:55:00 GMT)

Marc Marquez - la battuta su Valentino Rossi : 'Felice del rinnovo - corriamo contro una leggenda'. C'è da credergli? : Alla vigilia dell'inizio della stagione di MotoGp e subito dopo il rinnovo di Valentino Rossi con la Yamaha , parla Marc Marquez , campione del mondo in carica e arcinemico del Dottore. 'Sono felice di ricominciare la stagione, siamo pronti per ripartire. Lo facciamo con il piede giusto. La decisione del rinnovo con la Honda? Non è stato ...

MotoGP - Valentino Rossi : “Ho sempre voluto continuare a gareggiare. Le mie motivazioni sono molto alte” : Nella prima conferenza stampa di presentazione del primo appuntamento del Mondiale 2018 di MotoGP, a Losail (Qatar), l’attenzione non poteva che essere per Valentino Rossi, dopo aver annunciato di aver rinnovato fino al 2020 il contratto con la Yamaha. Valentino si è mostrato entusiasta e convinto di questa decisione, ribadendo il concetto davanti ai giornalisti presenti: “sono felice perché due anni fa, quando ho firmato, pensavo ...

MotoGP - GP Qatar 2018 – Maverick Viñales : “Speravo nel rinnovo di Valentino Rossi - vuol dire che la moto è competitiva” : Prima conferenza stampa della stagione per la motoGP, in Qatar. C’era anche Maverick Viñales dichiaratosi pronto per cominciare e voltare pagina rispetto a un 2017 cominciato col botto ma finito male. “Mi sento alla grande, non vedo l’ora di cominciare. La moto non era al livello dello scorso anno nei test ma abbiamo provato tanto, mi sono trovato bene e sono fiducioso. C’è da lavorare ma sappiamo cosa fare. Bisogna ...

MotoGp : Valentino Rossi con Yamaha fino al 2020 : Lo ha comunicato la scuderia giapponese, che ha esteso il contratto del pesarese. Resterà in pista fino a quasi 42 anni - Continuerà per altri due anni il connubio tra Valentino Rossi e la Yamaha. Lo ...

Valentino Rossi nella storia - con la Yamaha fino al 2020 : Roma, 15 mar. , askanews, Valentino Rossi entra nella soria del motomondiale. Il pesarese ha firmato un prolungamento di due anni con la Yamaha che lo porterà a correre fino al 2020 a quasi 42 anni di ...

Ufficiale : Valentino Rossi con la Yamaha fino al 2020 : Oggi la firma del contratto. Rossi correrà fino al 2020, quando avrà 41 anni. Poi si vedrà Era nell'aria, ora è Ufficiale: Valentino Rossi ha rinnovato il contratto con la Yamaha per altre due ...

Valentino Rossi eterno - rinnova con la Yamaha fino al 2020 : 'Questa moto mi fa stare bene' : È ufficiale: Valentino Rossi ha firmato il rinnovo con la Yamaha e correrà per i pRossimi due anni in motoGP . L'annuncio arriva alla vigilia del weekend del Gran Premio del Qatar, prima tappa del ...

MotoGP - Valentino Rossi e l'elisir dell'eterna giovinezza : il Dottore in gara oltre i 40 anni. Un Campione infinito da leggenda : Sia chiaro: il pluri Campione del Mondo non prosegue per puro diletto e per soldi, come potrebbero pensare i maligni, ma perché è ancora competitivo e perché vuole vincere ancora , non si ...

Moto Gp - Valentino Rossi : 'Nuova sfida essere competitivi fino a 40 anni' : 'essere competitivi fino a 40 anni: è una sfida difficile ma sono pronto. Le motivazioni non mi mancano e per che ho firmato per altri due anni'. Così Valentino Rossi dopo la firma biennale con la ...

Valentino Rossi rinnova con la Yamaha. In pista fino a 42 anni : L'annuncio della casa giapponese alla vigilia del weekend del Qatar che apre la stagione della Motogp

MotoGP - Valentino Rossi e l’elisir dell’eterna giovinezza : il Dottore in gara oltre i 40 anni. Un Campione infinito da leggenda : Sembra quasi aver fatto un patto con il Diavolo, ha trovato la pozione magica per rimanere giovane e per fermare il tempo, non conosce il significato delle parole “vecchiaia” e “ritiro”. Un Capitano coraggioso, un Dottore che ha riscritto in una maniera tutta sua le regole più ferree della biologia e dell’anatomia. Valentino Rossi continuerà a correre per altre due stagioni, ha appena firmato il rinnovo di contratto ...