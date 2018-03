Vacanze a giugno? “Naturalmente” al Kristiania | tra escursioni nel Parco Nazionale dello

meteoweb.eu

: Vacanze Regno Unito giugno: dove andare, posti da visitare - Framorcom : Vacanze Regno Unito giugno: dove andare, posti da visitare - giuliandreaa : continuo a programmare vacanze per giugno, luglio e agosto dimenticandomi che ho 5 esami da fare ??????? -

(Di giovedì 15 marzo 2018) È immerso nel verdissimo cuore delStelvio, ilLeading Nature & Wellness Resort di Cogolo di Pejo (TN), punto di partenza ideale per andare alla scoperta di specie protette di piante e fiori, di cervi, stambecchi, caprioli, marmotte e di un territorio incantevole che sa donare un grande senso di pace, ma anche mille opportunità per attività all’aria aperta. Gli sportivi possono sbizzarrirsi tra i numerosi itinerari di trekking della Val di Pejo – punteggiati da laghi alpini, paesaggi e cime che spaziano dai 700 metri del fondovalle ai 3.700 metri delle vette più alte del gruppo montuoso dell’Ortles-Cevedale – o in mountain bike sulla pista ciclabile che copre 35 km, da Mostizzolo a Cogolo, pedalando tra incantevoli boschi e deliziosi paesini. I più avventurosi possono cimentarsi con rafting, canoa, arrampicata e canioning, mentre i ...