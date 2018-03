: Sia Mike Pompeo che Gina Haspel hanno un preoccupante curriculum in tema di diritti umani. Prima che assumano forma… - amnestyitalia : Sia Mike Pompeo che Gina Haspel hanno un preoccupante curriculum in tema di diritti umani. Prima che assumano forma… - Hellzapoppin80 : RT @RadioLondra_: 00:43 | Usa, Senato dell'Illinois approva legge restrittiva sulle armi - TerlizziGerardo : RT @LaStampa: Usa, il Senato allenta i controlli sulle banche -

Ilha approvato un allentamento Dellepiù restrittive sulle piccole banche e gli istituti di credito locali,elevando da 50 a 250mld di dollari la soglia per essere considerate banche sistematicamente a rischio e quindi soggette a controlli più severi. Casa Bianca: la legge fornisce "sollievo dal Dodd-Frank act per migliaia di banche e di credito cooperativo e stimolerà i prestiti e la crescita economica senza creare rischi al sistema finanziario", si legge in una nota.(Di giovedì 15 marzo 2018)