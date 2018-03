Usa | Toys “R” Us verso la chiusura dei negozi | 33mila licenziamenti

Lavoro - Toys ‘R’ Us chiude i negozi in Usa : 33mila dipendenti verso licenziamento : Il gruppo dei giocattoli Toys ‘R’ Us chiuderà o venderà i suoi 800 punti di vendita negli Stati Uniti, in cui lavorano circa 33mila persone. L’annuncio arriva sei mesi dopo che la catena di negozi ha avviato, lo scorso settembre, la procedura di bancarotta per tentare di proteggersi dai creditori e reinvestire nei negozi. La mossa, però, non ha funzionato e già lo scorso gennaio la compagnia ha annunciato la chiusura di 182 negozi in ...

