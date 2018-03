Usa | Toys ' R' Us verso chiusura negozi | 33mila posti a rischio

Toys 'R' Us verso la chiusura dei suoi mille negozi in Usa - spinta dal digitale e Amazon : New York - Potremmo chiamarlo, letteralmente, un gioco al massacro. E' quello al quale da' il via Toys 'R' Us, che nei prossimi giorni dovrebbe chiudere per sempre i suoi quasi mille negozi ...

