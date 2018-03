USA | sussidi alla disoccupazione in calo oltre le attese

USA : richieste sussidi disoccupazione +21.000 - peggio di attese : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

USA - sussidi alla disoccupazione in aumento oltre le attese : Salgono oltre le stime le richieste di sussidio alla disoccupazione in USA nella settimana al 3 marzo . I " claims " sono aumentati di 21 mila unità a 231 mila rispetto alle 210 mila non riviste della ...

USA : richieste sussidi disoccupazione in calo - meglio di attese : Teleborsa, - Scendono le richieste di sussidio alla disoccupazione in USA nella settimana al 24 febbraio. I "claims" sono diminuiti di 10mila unità a 210 mila rispetto alle 220 mila riviste della ...

USA : richieste sussidi disoccupazione in calo - meglio di attese : Scendono le richieste di sussidio alla disoccupazione in USA nella settimana al 24 febbraio. I "claims" sono diminuiti di 10mila unità a 210 mila rispetto alle 220 mila riviste della settimana ...

USA : richieste sussidi disoccupazione -7'000 a 222'000 unità : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

USA - diminuiscono le richieste di sussidio alla disoccupazione : Teleborsa, - Scendono a sorpresa le richieste di sussidio alla disoccupazione in USA nella settimana al 17 febbraio. I "claims" sono diminuiti di 7.000 unità a 222 mila rispetto alle 229 mila riviste ...

USA - diminuiscono le richieste di sussidio alla disoccupazione : Scendono a sorpresa le richieste di sussidio alla disoccupazione in USA nella settimana al 17 febbraio. I "claims" sono diminuiti di 7.000 unità a 222 mila rispetto alle 229 mila riviste della ...

USA : richieste sussidi disoccupazione salgono 230mila - oltre attese : Milano 15 feb. (AdnKronos) – Nella settimana che si è conclusa lo scorso 10 febbraio, le domande iniziali di disoccupazione sono state 230mila, in aumento di 7000 rispetto alla settimana precedente (riviste a 223mila da 221mila). Lo rende noto il dipartimento del Lavoro americano. Si tratta di un dato peggiore delle attese degli analisti che si attendevano un incremento di 6mila unità. L'articolo Usa: richieste sussidi disoccupazione ...

USA - in salita le richieste di sussidi alla disoccupazione : Teleborsa, - Salgono le richieste di sussidio alla disoccupazione in USA nella settimana al 10 febbraio. I "claims" sono aumentati di 7.000 unità a 230 mila rispetto alle 223 mila riviste della ...

USA - in salita le richieste di sussidi alla disoccupazione : Salgono le richieste di sussidio alla disoccupazione in USA nella settimana al 10 febbraio. I "claims" sono aumentati di 7.000 unità a 230 mila rispetto alle 223 mila riviste della settimana ...

USA - sussidi alla disoccupazione giù a sorpresa : Scendono a sorpresa le richieste di sussidio alla disoccupazione in USA nella settimana al 3 febbraio. I "claims" sono diminuti di 9.000 unità a 221 mila rispetto alle 230 mila non riviste della ...

USA - un cane ottiene il sussidio di disoccupazione - : Un residente dello stato del Michigan Michael Haddock ha detto di aver ricevuto una lettera in cui si diceva che la domanda di indennità di Ryder era considerata accolta. Tuttavia, l'unico Ryder nella ...

USA - calano a sorpresa le richieste di sussidio alla disoccupazione : Teleborsa, - Scendono inaspettatamente le richieste di sussidio alla disoccupazione in USA, nella settimana al 27 gennaio . I "claims" sono diminuiti di 1000 unità a 230 mila rispetto alle 231 mila ...

USA - calano a sorpresa le richieste di sussidio alla disoccupazione : Scendono inaspettatamente le richieste di sussidio alla disoccupazione in USA, nella settimana al 27 gennaio . I "claims" sono diminuiti di 1000 unità a 230 mila rispetto alle 231 mila riviste della ...