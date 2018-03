Usa | precipita F-16 | piloti si catapultano ma sono dispersi

Usa - elicottero precipita nell’East River a New York : 5 morti. Sopravvissuto il pilota : Un elicottero turistico che stava sorvolando New York è precipita to nell’East River di Manhattan: sono morte cinque delle sei persone che erano a bordo. L’unico Sopravvissuto è il pilota , rimasto ferito in modo lieve. I vigili del fuoco hanno spiegato che i sommozzatori hanno liberato i passeggeri, due dei quali sono stati dichiarati morti sul posto, a causa delle forti correnti e delle temperature gelide. Gli altri tre sono stati ...

Giappone : elicottero militare Usa precipita sull’isola : Un elicottero militare Usa e’ precipitato in Giappone, in un isolotto della prefettura di Okinawa nel pomeriggio di sabato. Si tratta solo dell’ultimo dei numerosi incedenti che continuano a interessare le forze militari statunitensi schierate nell’isola a sud-ovest dell’arcipelago, la cui presenza e’ fortemente criticata dalla popolazione locale. In base al resoconto delle autorita’ locali, non si sono ...