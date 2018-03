USA | nell' ultima settimana calano gli stoccaggi di gas

SAN FRUTTUOSO - MORTO PENSIONATO CADUTO NELLA VORAGINE/ Genova via Berno : buca mai chiUSA dopo alluvione 2016 : Un PENSIONATO di 87 anni è MORTO dopo essere CADUTO in una buca apertasi nell'asfalto a Genova San FRUTTUOSO durante l'alluvione di due anni fa e mai chiusa(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 11:40:00 GMT)

Wall Street : focus sull'inflazione - nell'attesa i futures USA rimangono cauti : Gli investitori si muovono cauti in attesa di avere indicazioni sull'inflazione Usa a febbraio e quindi ipotizzare le prossime mosse di politica monetaria della Federal Reserve. Le stime sono di una ...

Nella cartina manca la Sardegna : la dimenticanza nel libro d'inglese USAto alle scuole Medie : Ad inciampare sulle carte geografiche anche il Sole 24 Ore e Alitalia. Ancora una volta la Sardegna scompare dalla cartina geografica dell'Italia. Una dimenticanza a cui i sardi sono per la verità ...

Siria - nella Ghouta si continua a morire : all'Onu nuova bozza USA per la tregua : Nuovo tentativo della comunità internazionale per fermare l'offensiva del regime Siriano contro la roccaforte dei ribelli alla periferia di Damasco. La risoluzione per il cessate il fuoco passata al consiglio di Sicurezza Onu del 24 febbraio è rimasta di fatto disattesa

La tenda per USAre smartphone e tablet anche nella doccia : (Foto: Screenholder) smartphone e tablet ormai si insinuano nella nostra quotidianità praticamente in ogni occasione — al ristorante durante un appuntamento a due, in spiaggia, al cinema — eppure da luoghi sacri come la cabina della doccia erano rimasti finora relativamente lontani. Ebbene, uno degli ultimi avamposti liberi dalle interferenze di smartphone e tablet sta per capitolare con l’arrivo di Screenholder, una tenda per doccia in ...

USA - elicottero precipita nell’East River a New York : 5 morti. Sopravvissuto il pilota : Un elicottero turistico che stava sorvolando New York è precipitato nell’East River di Manhattan: sono morte cinque delle sei persone che erano a bordo. L’unico Sopravvissuto è il pilota, rimasto ferito in modo lieve. I vigili del fuoco hanno spiegato che i sommozzatori hanno liberato i passeggeri, due dei quali sono stati dichiarati morti sul posto, a causa delle forti correnti e delle temperature gelide. Gli altri tre sono stati ...

USA - elicottero cade nell'East River a New York : morti 5 turisti - : Il velivolo, un Eurocopter AS350, è precipitato nelle acque a nord della Roosevelt Island. Non si conoscono le cause dell'incidente. Salvo il pilota

Maltempo - frane nell’imperiese : chiUSA la provinciale : La strada provinciale 39 per Diano Arentino, in provinciale di Imperia, e’ stata chiusa, verso le 18, a causa di un movimento franoso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e successivamente un tecnico della provincia. Dalla parete si è staccato un masso, col rischio che ne possano scendere altri, mettendo in pericolo la viabilità. La località, comunque, non è isolata, in quanto esistono percorsi alternativi anche se un po’ ...

Bono - la voce degli U2 si scUSA dopo gli abusi nell'organizzazione benefica da lui co-fondata - Musica - Spettacoli : Un'inchiesta, realizzata dal tabloid britannico Mail on Sunday , pubblicazione domenicale del Daily Mail , ha svelato che all'interno della One , l'organizzazione non governativa senza fini di lucro ...

Maltempo Liguria : chiUSA strada della Ripa nello spezzino : chiusa a causa delle forti piogge la SP31 della Ripa nel comune di Vezzano Ligure (La Spezia). La strada, transitabile a senso unico alternato in attesa di un intervento di messa in sicurezza, viene interdetta al traffico se i pluviometri installati lungo il tratto segnalano accumuli troppo elevati. L'articolo Maltempo Liguria: chiusa strada della Ripa nello spezzino sembra essere il primo su Meteo Web.

Migranti - la denuncia : "I diritti umani non valgono nell'hotspot di LampedUSA" : Condizioni drammatiche di vita e sistematiche violazioni dei diritti umani. E' la situazione riscontrata all'interno dell'Hotspot di Lampedusa da una delegazione composta da avvocati, ricercatori e mediatori culturali...

USA un giocattolo erotico - gli rimane incastrato nella vescica : la nuova moda Video : Un uomo è stato ricoverato in #Ospedale per un intervento chirurgico per aver usato un giocattolo sessuale di 18 centimetri che aveva inserito nella sua #uretra fino ad arrivare alla vescica; il sex toy è rimasto incastrato per due giorni prima che i medici intervenissero. Il paziente 30enne, che è voluto rimanere anonimo, si è rifiutato di vedere un dottore fino a quando ha cominciato a urinare sangue, realizzando dopo 48 ore che la sua idea di ...

Messina - laurea honoris caUSA in Filosofia per l'imprenditore Cucinelli : ... pedagogiche e degli studi culturali Caterina Barilaro, unanimemente fieri per la presenza in Ateneo di una personalit del calibro di Brunello Cucinelli, conosciuto e apprezzato nel mondo .

Napoli - il Comune vicino al crac a caUSA del debito per la ricostruzione post sisma ’81. La salvezza nelle mani del governo : Il futuro di Napoli nelle mani del governo. C’è poco tempo per evitare il dissesto. A rendere disastrosa una situazione già complicata è stata una sentenza pronunciata il 7 marzo dalle Sezione Unite della Corte dei conti, che hanno respinto in via definitiva il ricorso presentato dal Comune di Napoli contro una delibera della magistratura contabile campana che contestava all’ente di aver sforato nel 2016 il Patto di Stabilità. Questo perché non ...