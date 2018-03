USA | Indice Empire State Manufactoring NY marzo a 22 | 5 punti

USA : Indice economico di ottimismo IBD/TIPP in calo a marzo - 55 - 6 punti : ... TIPP, hanno pubblicato l'Indice IBD/TIPP sull'ottimismo economico, che misura il livello di fiducia del consumatore e il suo ottimismo in relazione all'economia. L'Indice si è attestato a marzo a 55,...

USA : Indice di fiducia dei consumatori - CB - sale a 130 - 8 punti : Nel complesso, i consumatori rimangono abbastanza fiduciosi sul fatto che l'economia continuerà ad espandersi ad un ritmo forte nei prossimi mesi. , CC - www.ftaonline.com,

USA - inatteso balzo dell'indice Fed di Dallas a febbraio : Accelera inaspettatamente a febbraio il settore manifatturiero nel Distretto di Dallas. L'indice manifatturiero elaborato dalla Federal Reserve di Dallas è balzato a 37,2 punti rispetto ai 33,4 punti ...

USA indagano su manipolazione indice Vix : ANSA, - NEW YORK, 13 FEB - Le autorità americane indagano sulla possibile manipolazione del Vix, l'indice della volatilità e della paura di Wall Street. Lo riporta il Wall Street Journal citando ...

USA - inatteso balzo dell'indice Fed di Dallas a gennaio : Accelera inaspettatamente a gennaio il settore manifatturiero nel Distretto di Dallas . L' indice manifatturiero elaborato dalla Federal Reserve di Dallas è balzato a 33,4 punti rispetto ai 29,7 punti ...

USA - oltre le attese l'indice Fed di Kansas City : Risale a sorpresa a dicembre l' indice relativo all'attività manifatturiera del distretto Fed di Kansas City . L'indicatore si è infatti portato a 16 punti rispetto i 13 punti di dicembre, superando ...

Il superindice preannuncia una crescita solida degli USA nel 2018 : Sale il superindice USA superando le aspettative degli analisti . Secondo quanto comunicato dal Conference Board degli Stati Uniti, a novembre il Leading Indicator è cresciuto dello 0,6% a 107 punti ...

USA - in calo l'indice NAHB del settore immobiliare : (Teleborsa) - Peggiora la fiducia del settore immobiliare USA , sintetizzata dall' indice NAHB . A gennaio il dato è sceso a 72 punti dai 74 di dicembre, risultando sotto le attese del mercato che ...

USA : Indice Empire State Manufacturing NY gennaio a 17 - 7 punti : Un valore al di sopra dello zero indica che l'economia del settore manifatturiero dello stato di New York è in fase di espansione. (CC - www.ftaonline.com)

