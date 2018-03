Usa | il Senato allenta i controlli sulle banche 

Usa : Senato revoca norme post crisi 2008 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Usa - ok Senato a revoca norme post crisi : 04.00 Il Senato ha approvato un allentamento Delle norme più restrittive sulle piccole banche e gli istituti di credito locali,elevando da 50 a 250mld di dollari la soglia per essere considerate banche sistematicamente a rischio e quindi soggette a controlli più severi. Casa Bianca: la legge fornisce "sollievo dal Dodd-Frank act per migliaia di banche e di credito cooperativo e stimolerà i prestiti e la crescita economica senza creare rischi ...

Compravendita senatori - indagine della Corte dei Conti sul danno erariale caUsato da Berlusconi all’Italia : Il “privato corruttore” Silvio Berlusconi – come lo ha definito la sentenza di appello che ha sancito la prescrizione del reato – rischia di dover risarcire di tasca propria lo Stato per il “danno di immagine” e gli effetti sullo spread. Lo scrivono Il Tempo e il sito di Repubblica, dando conto di un’indagine della Corte dei Conti del Lazio sui 3 milioni di euro versati nel 2006 dall’ex premier al ...

Usa - Trump si schiera con Mitt Romney : 'Sarà un grande senatore' : Il presidente americano Donald Trump ha deciso di dare il suo endorsement a Mitt Romney, che correrà per un seggio al Senato nelle elezioni di metà mandato a novembre. "Sarà un grande senatore e ha il ...

Usa - Senato boccia riforma immigrazione : 0.23 La bozza di legge bipartisan sulla riforma dell'immigrazione negli Stati Uniti non ha superato il vaglio del Senato nonostante i 54 voti a favore (48 contrari) visto che il quorum era di 60 voti. Il testo apriva la strada alla cittadinanza per 1,8 milioni di "dreamer" (giovani clandestini arrivati in Usa da piccoli), e stanziava 25 mld di dollari per la sicurezza del confine. Trump si era già schierato contro tale proposta minacciando il ...

Senato Usa esorta Trump a imporre nuove sanzioni antirusse - : Gli autori del documento sono i Senatori Ben Kardin , Maryland, , Sherrod Brown , Ohio, e Robert Menendez , New Jersey, . Secondo loro, il disegno di legge, che è stato approvato dal Congresso lo ...

Dopo Senato anche Camera vota proposta budget - fine shutdown Usa dopo qualche ora : La Camera dei Rappresentanti Usa ha votato a favore della proposta di budget già approvata dal Senato qualche ora fa. La proposta è stata votata a favore da 240 deputati, a fronte di 186 contrari.

Usa - il Senato e la Camera approvano il budget : finito lo 'shutdown' : budget di nuovo sbloccato dal Senato e dalla Camera degli Stati Uniti, dopo il nuovo shutdown , il secondo in meno di tre settimane, provocato dal Senatore repubblicano Rand Paul. Il conservatore, ...

Usa di nuovo a rischio shutdown - Trump tradito da un suo senatore : LEGGI ANCHE ---> Cos'è lo shutdown e cosa provoca negli Usa e nell'economia mondiale LEGGI ANCHE ---> Stati Uniti, niente accordo sul bilancio: scatta lo 'shutdown'. Bloccati stipendi e attività ...

Shutdown Usa - Senato approva proposta budget. La palla passa alla Camera : Questa volta lo Shutdown governativo degli Stati Uniti potrebbe durare il tempo di qualche ora, Camera dei Rappresentanti permettendo.

Usa - senatore repubblicano imbarazza Trump Corsa contro il tempo per evitare un altro shutdown : Usa, senatore repubblicano imbarazza Trump Corsa contro il tempo per evitare un altro shutdown Rand Paul parla per sei ore di seguito in Senato e fa scattare lo shutdown. Poi il Senato trova l’intesa sul budget e ora è Corsa contro il tempo: il testo passa alla Camera che voterà nel pomeriggio, riaprendo di fatto […] L'articolo Usa, senatore repubblicano imbarazza Trump Corsa contro il tempo per evitare un altro shutdown sembra ...