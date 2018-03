USA | i prezzi import export rallentano il passo a febbraio

Dal Beige Book emergono pressioni su prezzi e salari in USA : Secondo quanto emerge dall'edizione del Beige Book diffusa mercoledì dalla Federal Reserve , Fed, , relativa al periodo fino allo scorso 26 febbraio, economia e inflazione hanno continuato nella loro espansione da modesta a moderata in tutti i 12 distretti in cui vengono divisi gli Stati Uniti. "I prezzi sono aumentati in tutti i distretti", si ...

Mercato immobiliare USA - frenano i prezzi delle case : I prezzi delle case negli Stati Uniti rallentano la crescita. Secondo quanto rilevato dalla Standard & Poor's nel mese di settembre l'indice S&P case Shiller, che misura l'andamento dei prezzi nelle ...

USA : prezzi alle importazioni +1% a gennaio - meglio di attese : Milano, 16 feb. (AdnKronos) – In crescita i prezzi alle importazioni nel mese di gennaio negli Stati Uniti. Secondo quanto diffuso oggi dallo U.S. Bureau of Labor Statistics, l’incremento è stato dell’1%, dopo un rialzo dello 0,2% a dicembre. I prezzi più alti sia dei prodotti non petroliferi, sia di quelli petroliferi hanno contribuito al rialzo, segnala il dipartimento del Lavoro. Il dato batte il consensus che indicava ...

USA - prezzi import ed export in aumento più delle attese : Teleborsa, - Aumentano più del previsto i prezzi alle esportazioni e alle importazioni statunitensi nel mese di gennaio. Secondo quanto rilevato dal Bureau of Labour Statistics americano, i prezzi ...

USA - prezzi import ed export in aumento più delle attese : Aumentano più del previsto i prezzi alle esportazioni e alle importazioni statunitensi nel mese di gennaio. Secondo quanto rilevato dal Bureau of Labour Statistics americano, i prezzi import sono ...

USA - prezzi alla produzione in rialzo a gennaio : Teleborsa, - Salgono i prezzi praticati all'industria americana nel mese di gennaio. Secondo il Dipartimento del Lavoro americano , BLS, , i prezzi alla produzione sono aumentati dello 0,4% a livello ...

USA - prezzi alla produzione in rialzo a gennaio : Salgono i prezzi praticati all'industria americana nel mese di gennaio. Secondo il Dipartimento del Lavoro americano , BLS, , i prezzi alla produzione sono aumentati dello 0,4% a livello congiunturale ...

Petrolio - prezzi annullano le perdite dopo scorte USA : A lanciare l'allarme è stata anche l' Agenzia internazionale dell'energia , che ha rivisto leggermente al rialzo le stime sulla domanda di oro nero sulla scia del buon andamento dell'economia ...

Petrolio - prezzi annullano le perdite dopo scorte USA : A lanciare l'allarme è stata anche l' Agenzia internazionale dell'energia , che ha rivisto leggermente al rialzo le stime sulla domanda di oro nero sulla scia del buon andamento dell'economia ...

Prezzi USA al consumo gennaio +0 - 5% - sopra attese : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Fed - Yellen : prezzi azioni USA e immobili commerciali alti. Ecco cosa dovrebbero fare gli investitori : Attenzione alle dichiarazioni rilasciate da Janet Yellen, ormai ex numero uno della Federal Reserve , il 3 gennaio la presidenza è passata in via ufficiale a Jerome Powell, .

Prezzi bassi dal MVNO di Vodafone - navigazione 4G inclUSA : i dettagli : La vendita delle soluzioni proposte da Vodafone nell'ambito del progetto VEI (società che gestirà l'operatore virtuale chiamato a contrastare l'insediamento italiano di Iliad) ha iniziato il suo processo di strutturazione, attraverso una serie di affiliazioni di alcuni rivenditori multimarca. Solo qualche giorno fa vi avevamo informato sulla possibilità l'azienda anglosassone dotasse il suo Full MVNO della navigazione sulla rete 4G ...

LG Electronics risponde a dazi Trump e alza prezzi lavatrici USA. Pil Corea peggiore da Lehman - tensione valutaria Seoul-Washington : Non solo con l'arma valutaria. Oltre che con la debolezza del dollaro, la guerra commerciale di Donald Trump si combatte anche a colpi di dazi doganali sui prodotti importati. E' di qualche giorno fa ...

I dazi di Trump fanno la prima vittima : Lg alza i prezzi delle lavatrici negli USA : MILANO - Tutto come previsto. A pochi giorni dalla decisione del presidente Trump di applicare dazi doganali su alcuni prodotti come lavatrcii e pannelli solari , la filiale statunitense della società ...