Usa | crolla un ponte pedonale a Miami | auto schiacciate

McDonald's - analisti scettici sui nuovi menu in Usa. Titolo crolla : Teleborsa, - Pioggia di vendite su McDonald's , che sta cedendo oltre 5 punti percentuali al Nyse di Wall Street. A scatenare la fuga dai titoli del colosso statunitense dei fast food il taglio del ...

McDonald's - analisti scettici sui nuovi menu in Usa. Titolo crolla : Pioggia di vendite su McDonald's , che sta cedendo oltre 5 punti percentuali al Nyse di Wall Street. A scatenare la fuga dai titoli del colosso statunitense dei fast food il taglio del target price da ...

Maltempo SiracUsa : crolla palco allestito per il Carnevale ad Avola : A causa della forte ondata di Maltempo in atto in Sicilia, è crollato il palcoscenico montato da qualche giorno in piazza Umberto ad Avola (Siracusa), in occasione dei festeggiamenti per il Carnevale. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco, che hanno limitato i danni del crollo, e messo in sicurezza l’area. L'articolo Maltempo Siracusa: crolla palco allestito per il Carnevale ad Avola sembra essere il primo su Meteo Web.

“ScUsate - non voglio farmi vedere così” : Isola - Bianca Atzei crolla in diretta. Lacrime e singhiozzi quando Alessia Marcuzzi apre ‘il capitolo Max Biaggi’. E Mara Venier : “Non volevo dirtelo - ma ho parlato di te con lui…” : Puntata intensa la terza dell’Isola dei Famosi. Dall’abbandono di Francesco Monte all’arrivo in studio di Eva Henger, passando per discussioni feroci e sfoghi di naufraghi coi cuori spezzati in due. Sì, si è parlato anche di amore in diretta, perché la solitudine, la nostalgia e la lontananza dai propri affetti si comincia a far sentire. Già a poco più di due settimane di reality. Così, dopo la consueta prova ricompensa, ...

Maltempo Aosta : crolla un muro del parco di una villa - chiUsa via Edelweiss : A seguito del crollo di un muro del parco di una villa sulla collina di Aosta, via Edelweiss e’ stata chiusa al traffico nei due sensi di marcia. Lo smottamento e’ avvenuto dopo la forte pioggia che e’ caduta sul capoluogo regionale nelle ultime 24 ore. Le precipitazioni hanno causato anche numerosi dissesti nelle vie della citta’ la cui circolazione risulta pertanto rallentata in alcuni tratti. L'articolo Maltempo Aosta: ...

Crolla intonaco in un liceo di SiracUsa - due studentesse ferite - : L'episodio è avvenuto al primo piano dell'isituto polivalente "Quintiliano". Le ragazze colpite una alla spalla e l'altra alla testa. Soccorse in ospedale, le giovani sono subito state dimesse. Il ...