USA | Credit Suisse in giudizio per prodotto legato a volatilità

Roma : USA carta di credito rubata per acquistare profumi - arrestato : E' stato arrestato a Roma un peruviano di 42 anni che ha utilizzato una carta di credito appena rubata per comprare profumi Roma – La Polizia...

Carte di credito - arriva il tetto alle commissioni. E c’è divieto di aumentare i prezzi a seconda dello strumento USAto : Commissioni non oltre i 5 centesimi per ogni pagamento. E la spesa dovrà essere ancora più contenuta se la transazione vale meno di 5 euro: stop quindi ai maxibalzelli per chi paga con carta cappuccino e brioche. Non solo: sarà vietato imporre sovrapprezzi a chi acquista online con una certa carta di credito. In questo modo siti di e-commerce e compagnie aeree non potranno più far lievitare il costo di un oggetto o di un servizio quando ...