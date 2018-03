Uomo impiccato su treno Nizza-Milano è Cocucci | il suo nome compare in carte processi a

Giallo a Siracusa - Uomo trovato impiccato in contrada Fusco : E' Giallo sulla morte di un uomo trovato impiccato a Siracusa . A scoprire il cadavere sono stati alcuni allevatori che si trovavano in contrada Fusco , vicino al centro commerciale "I Papiri" in una ...

Quattordicenne denuncia gli abusi del padre in un tema - l’ Uomo trovato impiccato a Cassino : L’ agente della polizia penitenziaria di Cassino , 54 enne accusato di aver abusato la figlia 14enne per mesi, si è suicidato impiccandosi questa mattina all’interno di una vecchia chiesa. Il Gip del Tribunale di Cassino , aveva allontanato l’uomo dalla casa dopo la rivelazione della figlia in un tema a scuola....

Panico in rete : video di un Uomo impiccato su Youtube - il pubblico è sconvolto Video : Il popolare Paul Logan, star statunitense dei social, ha pubblicato su #Youtube un Video con un uomo impiccato, in Giappone, vicino al monte Fuji. Una clip che ha totalizzato più di 6 milioni di click in appena 32 ore, dato semplicemente sconcertante che rivela in maniera evidente il senso del macabro di molte persone. Come un film horror Un Video raccapricciante, tremendo come quello di un film horror è stato caricato su Youtube per mezzo di un ...