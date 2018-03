Uomini e Donne Oggi In onda il Trono Over | Ida contro Riccardo | una confessione

Francesco Chiofalo tronista a Uomini e donne?/ "Vorrei rimettermi in gioco" tra una "movimentazione" e l'altra : Da Uomini e donne Magazine arrivano oggi news importanti su Francesco Chiofalo. L'ex di Selvaggia Roma sembra pronto a ripartire da Uomini e donne ma intanto confida che...(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 12:32:00 GMT)

Valter e Federica/ Uomini e Donne : per la dama il rapporto è "freddo" - conoscenza al capolinea? : Al trono over di Uomini e Donne la conoscenza tra Valter e Federica è giunta al capolinea? Per la dama il rapporto con il cavaliere è "troppo freddo". Chiuderà la conoscenza?(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 12:27:00 GMT)

Ida e Riccardo/ Uomini e Donne : la dama ha un segreto da rivelare : Nella puntata di oggi, giovedì 15 marzo, del trono over di Uomini e Donne la dama Ida Platano rivelerà di avere una confessione da fare a Riccardo Guarnieri. (Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 12:26:00 GMT)

Federica Pirri/ Uomini e Donne : la ex dama dice la verità su Anna e Giorgio? : La ex dama Federica Pirri ha fatto il suo ritorno al trono over di Uomini e Donne per chiarire la situazione tra Anna Tedesco e Giorgio Manetti. L'avvocato dice la verità?(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 12:25:00 GMT)

Uomini e donne - Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia di nuovo genitori : Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia di nuovo genitori. Lo annuncia Uomini e donne magazine nel numero in edicola giovedì 15 marzo. La coppia si era conosciuta proprio nel dating show di Maria De Filippi, dove lui – correva la stagione 2012/2013 – ricopriva il ruolo di tronista. Un amore consolidato dalla nascita del piccolo Brando, prossimo a spegnere 4 candeline e già a suo modo star del web con 15mila follower sul proprio ...

Trono Gay Uomini e Donne - Claudio e Mario : nuovo lavoro per la coppia : Uomini e Donne Trono Gay, Claudio Sona e Mario Serpa: innamorati verso il nuovo lavoro Claudio e Mario sono tornati ad essere uniti come lo erano non appena lasciarono insieme lo studio del Trono Gay. Si amano follemente e sono riusciti a lasciarsi alle spalle tutti i malintesi. Ora, la coppia è tornata a viversi […] L'articolo Trono Gay Uomini e Donne, Claudio e Mario: nuovo lavoro per la coppia proviene da Gossip e Tv.

“Il sesso con Angela…”. Ah. Paolo Crivellin sbrodola tutto. La sua è stata la scelta più sofferta a Uomini e Donne. Mesi di suspance e poi… Ecco che è successo durante la loro prima volta : Ad oggi, a Uomini e Donne, la scelta di Paolo Crivellin è stata la più sofferta. Non è passato poi così tanto tempo da quando, finalmente, il tronista ex single di Temptation Island è arrivato a una conclusione. Erano i primi di febbraio scorso. Habemus coppiam: Paolo ha deciso di voler conoscere meglio Angela, non Marianna. scelta sofferta, sì, ma anche diversa dalle altre: Paolo ha portato le due corteggiatrici in una villa dove sono ...

Le donne al volante sono meno pericolose rispetto agli Uomini : Secondo i dati Istat le donne al volante fanno meno incidenti stradali rispetto agli uomini, infatti nel 2016 soltanto il 26,6% degli incidenti stradali accaduti in Italia è stato causato dalle donne al volante, contro il 73,4% degli uomini. A confermarlo è l'Istat, che ha elaborato un'indagine del Centro Studi Contintental, il produttore tedesco di pneumatici da sempre sensibile al discorso sicurezza. Possiamo quindi sfatare il detto che le ...

Francesca Del Taglia incinta?/ Uomini e donne - Eugenio Colombo la porta a Cuba in attesa della cicogna : Francesca del Taglia ed Eugenio Colombo genitori bis? La corteggiatrice potrebbe essere in attesa del secondo figlio e, intanto, si rilassa a Cuba insieme al suo compagno, ma il matrimonio?(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 11:31:00 GMT)

PAOLO CRIVELLIN / La prima notte d'amore con Angela Caloisi : "L'abbiamo aspettata tanto" (Uomini e donne) : PAOLO CRIVELLIN e Angela Caloisi e la prima notte d'amore dopo la scelta nel Trono Classico di Uomini e donne: le dichiarazioni al settimanale DiPiù dell'ex tronista.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 10:24:00 GMT)

Uomini e Donne - Francesca Del Taglia incinta : Eugenio di nuovo papà : Uomini e Donne, Francesca e Eugenio di nuovo genitori: arriva il secondo figlio Grandi novità in casa di Francesca e Eugenio. La storica coppia sta per allargare la famiglia. L’ex tronista e la sua compagna sono in attesa del secondo figlio. Il nuovo magazine di Uomini e Donne ha dato la notizia in grande esclusiva, […] L'articolo Uomini e Donne, Francesca Del Taglia incinta: Eugenio di nuovo papà proviene da Gossip e Tv.

Uomini e donne : segnalazione sulla presunta relazione tra Anna e Giorgio Video : La presunta storia d'amore segreta tra Giorgio e Anna tiene banco ormai da settimane nel salotto di Uomini e donne. E' soprattutto l'opinionista Gianni Sperti ad accusare i due di fingere interesse per i corteggiatori che si avvicendano di settimana in settimana. Numerosi, infatti, sono stati gli scontri che si sono susti negli ultimi tempi tanto da portare la presunta coppia ad allontanarsi per un periodo di circa tre settimane. I due hanno ...

Anticipazioni Uomini e donne del 14 marzo : la vendetta di Gemma Galgani Video : Cosa succedera' nel corso della puntata [Video] di #Uomini e donne che vedremo in onda mercoledì 14 marzo 2018 su canale 5? Le Anticipazioni ufficiali rivelano che dopo il doppio appuntamento con il trono classico ecco che si tornera' a parlare del trono over e quindi delle nuove avventure delle dame e dei cavalieri del dating show di Maria De Filippi. Anche la scorsa settimana le puntate dedicate al trono over hanno registrato un boom di ...

“Non ne mangio assolutamente”. Gemma Galgani svela il segreto del suo fisico longilineo. La dama indiscussa del trono over di Uomini e donne rivela l’enorme sacrificio per avere quel corpo tonico e asciutto a 68 anni. Senza mai mettere piede in palestra… Tutte come lei? : La protagonista indiscussa del trono over di Uomini e donne, non c’è dubbio, è Gemma Galgani. Dopo la fine della relazione con il suo (ex) amore fiorentino Giorgio Manetti – che non va per niente d’accordo con l’altra regina dello show, Tina Cipollari – è alla ricerca del vero amore. L’amore totalizzante, quello che le stravolgerà la vita, i pensieri, e che la condurrà su “altri pianeti”. Lo troverà? Beh, noi le auguriamo di sì… Nel frattempo ...