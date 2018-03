Uomini e Donne Gemma Galgani tra amore e lavoro | Il teatro mi rende giovane e mi

Anna Tedesco - lite con Gianni Sperti/ Uomini e donne - flirt con Giorgio Manetti? Federica accende la miccia... : Uomini e donne, Anna Tedesco e Gianni Sperti: nuova discussione tra l'opinionista del programma condotto da Maria De Filippi e una delle protagoniste del Trono Over.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 06:48:00 GMT)

Uomini e Donne/ Nilufar Addati sceglie Giordano Mazzocchi? Il sospetto di Gianni Sperti (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Nilufar Addati, dopo l'addio di Nicolò Ferrari, sceglierà Giordano Mazzocchi? Il sospetto di Gianni Sperti(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 05:05:00 GMT)

Uomini e Donne - Paolo e Angela a letto : ecco come è stata la prima volta : Uomini e Donne, Paolo e Angela: la prima volta che hanno fatto l’amore Quella di Paolo Crivellin non è stata una scelta facile a Uomini e Donne, eppure oggi l’ex tronista è più che mai felice accanto alla sua ex corteggiatrice, la verace Angela Caloisi. Dopo la lunga conoscenza alla corte di Maria De Filippi, […] L'articolo Uomini e Donne, Paolo e Angela a letto: ecco come è stata la prima volta proviene da Gossip e Tv.

Jeremias Rodriguez nuovo tronista?/ La redazione di Uomini e donne boccia l'argentino : il web disapprova : Jeremias Rodriguez a Uomini e donne, ecco perché non ci sarà il salto del fratello di Belen dal Grande Fratello Vip al programma di Maria De Filippi come tronista. Le ipotesi sul rifiuto.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 22:13:00 GMT)

“Nilufar ha scelto” : spunta un messaggio inaspettato. Uomini e Donne - il corteggiatore della 19enne non si trattiene e si sfoga sui social. E per i fan ‘il dado è tratto’ : Ogni tronista di Uomini e Donne ha una storia a sé, un modo diverso di farsi corteggiare dai ragazzi e dalle ragazze che arrivano in studio. Nilufar Addati, che prima di sedere sul trono era una corteggiatrice, dice di aver preso molto sul serio questo percorso alla ricerca dell’anima gemella. Non ha ancora le idee chiare, è evidente, ma ultimanente non c’è puntata che non finisca ‘male’. È in forte crisi la ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 15 marzo 2018. Gemma accusa Anna : io non sono falsa come te! : Nel video di Uomini e Donne, vedrete ciò che accadrà nella seconda Puntata del Trono Over. Gianni Sperti è convinto che la verità tra Anna e Giorgio verrà a galla. Ida deve confessare un segreto a Riccardo! Uomini e Donne: Gianni Sperti è l’unico, insieme a Gemma Galgani che non crede ad Anna Tedesco! La seconda parte di Uomini e Donne Over sarà davvero carica di tensione. Affianco agli ...

Domenico - Uomini e Donne / Video - un tango sensuale con Tina Cipollari : "Ma è lì per ballare o per l'amore?" : Bufera di critiche per Maria De Filippi dopo il siparietto del cavaliere Domenico, che ha baciato Tina e Gemma, in una delle ultime puntate del trono over di Uomini e Donne. (Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 19:52:00 GMT)

JEREMIAS RODRIGUEZ NUOVO TRONISTA?/ La redazione di Uomini e donne boccia l'argentino : da lui nessuna risposta : JEREMIAS RODRIGUEZ a Uomini e donne, ecco perché non ci sarà il salto del fratello di Belen dal Grande Fratello Vip al programma di Maria De Filippi come tronista. Le ipotesi sul rifiuto.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 19:01:00 GMT)

Uomini e Donne - Valentina pubblica una foto dalla clinica : "I fiori di papà" : Non sono di certo mesi spensierati questi per Valentina dallari, l'ex tronista di Uomini e Donne , infatti, i primi giorni di gennaio è entrata in una clinica specializzata per chi soffre di disturbi ...

Uomini e Donne Trono Gay - Alessandro D’Amico : “Alex e il mio più grande sbaglio” : Uomini e Donne Trono Gay, parla Alessandro D’Amico: ecco perchè lui e Alex Migliorini si sono lasciati Da quando si è diffusa la notizia riguardo la fine della storia d’amore tra Alex Migliorini e Alessandro D’Amico molti sono stati i fan della coppia rimasti delusi dalla cosa. Quello però ad essere stato più preso di […] L'articolo Uomini e Donne Trono Gay, Alessandro D’Amico: “Alex e il mio più grande ...

Uomini e Donne - l'indiscrezione : "Jeremias Rodriguez non sale sul trono per una richiesta poco gradita" : Solo qualche giorno fa, Jeremias Rodriguez era stato pizzicato negli studi di Uomini e Donne e , tra i corridoi degli addetti ai lavori, si parlava di un suo trono imminente. Jeremias, quindi, sarebbe ...

Elisa Isoardi - parla la compagna di Salvini : “Per amore starò nell’ombra. Non è facile per le donne di Uomini potenti” : “Sono orgogliosa dei risultati e dei successi di una persona che fa parte di me. È il suo momento. Ho il dovere di non confondere i piani. Per rispetto. Per amore. Una donna, per quanto in vista, deve sempre dare luce al suo uomo. E la luce, il sostegno, la vicinanza spesso si danno arretrando. Stando nell’ombra“. Elisa Isoardi, conduttrice televisiva e fidanzata di Matteo Salvini, racconta al settimanale Oggi il suo rapporto con il ...

“Costretta a farlo per Giorgio”. Gemma non aveva i soldi e a Uomini e Donne non nasconde i suoi problemi economici. “Dovevo pur pagare il biglietto del treno per Firenze…” : Di Gemma Galgani, ormai, sappiamo quasi tutto. Protagonista assoluta del trono over di Uomini e Donne, la ex di Giorgio Manetti non è ancora stata spodestata da alcuna altra dama, nonostante siano anni che partecipa al programma di Maria De Filippi. Anzi, adesso ‘rischia’ pure una promozione, visto che ha chiesto alla produzione di prendere il posto di Tina Cipollari al trono classico. La vedremo quindi anche in veste di ...

Uomini e donne : segnalazione sulla presunta relazione tra Anna e Giorgio : La presunta storia d'amore segreta tra Giorgio e Anna tiene banco ormai da settimane nel salotto di Uomini e donne. E' soprattutto l'opinionista Gianni Sperti ad accusare i due di fingere interesse per i corteggiatori che si avvicendano di settimana in settimana. Numerosi, infatti, sono stati gli scontri che si sono susseguiti negli ultimi tempi tanto da portare la (presunta) coppia ad allontanarsi per un periodo di circa tre settimane. I due ...