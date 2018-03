Unità Italia | sabato a Quirinale Cambio Guardia solenne e concerto

Connettere l'Italia dei trasporti e della logistica non è un'opportUnità per crescere. E un obbligo per non morire : Un messaggio forte, decisivo per il futuro dell'economia italiana, raccolto dal ministro per le Infrastrutture e i trasporti Graziano Delrio che, occorre dargliene atto, ha voluto e saputo avviare, ...

Forza Italia : "Per presidenti delle Camere serve una proposta unitaria" : Dopo il voto di domenica scorsa, i partiti cominciano a fare i conti con i numeri in Parlamento e soprattutto con le scelte da fare in vista di un appuntamento decisivo come l'elezione del presidente ...

Corteo antirazzista - Forza Italia : "Comprendiamo il dolore della comUnità senegalese - non la strumentalizzazione politica che dell'omicidio di Idy Diene ha fatto la sinistra" : "Firenze non è una città razzista. Si fatica a comprendere il perché della manifestazione di oggi. Nardella ha sbagliato a partecipare" "Non si sono registrate violenze né danneggiamenti, e di questo ...

Chiesa italiana in lutto. Un ictus mentre celebrava la messa ed è morto. Il cordoglio della comUnità religiosa per l’improvvisa e gravissima perdita : Chiesa in lutto. Ha avuto un ictus durante la messa nella basilica di San Paolo fuori le mura. Lui stesso la stava celebrando ma si è sentito male. Subito sono intervenuti i soccorsi che lo hanno portato d’urgenza all’ospedale San Camillo. Ma non è servito a nulla. L’arcivescovo di Ho Chi Minh City, monsignor Paul Bui Van Doc, è morto a Roma, durante la visita ad limina. Si trovava a Roma per incontrare Papa Francesco insieme ad altri ...

Mentre l'Italia piange la morte di Astori - la comUnità di FUT ci specula sopra - editoriale : Nessuno riesce a spiegarselo e forse proprio per questo è difficile accettarlo. Domenica scorsa il capitano della Fiorentina, Davide Astori, si è spento all'età di 31 anni per un arresto cardiocircolatorio. Non durante un allenamento, non al culmine dello sforzo fisico in una partita del massimo campionato di calcio italiano. No. È morto durante il sonno, forse senza nemmeno rendersene conto. Solo la sua assenza alla consueta colazione del ...

Poste Italiane - del Fante vede in Amazon un'opportUnità : Teleborsa, - "La concorrenza di Amazon per noi adesso è considerata un'opportunità, nel senso che stiamo lavorando con volumi crescenti e con più operatori, non solo con Amazon". Così Matteo del Fante,...

Boschi candidata a Bolzano - l’ira di Bizzo : “Pd sottomesso alla Svp - ha asfaltato la comUnità di lingua italiana in Alto Adige” : Matteo Renzi “diceva di voler liberare l’Alto Adige da questo sistema di dipendenza dalla Svp, ma se n’è dimenticato un nanosecondo dopo averlo promesso”. Il segretario del Pd si è invece piegato a questo sistema scendendo a patti con il partito sudtirolese, pur di paracadutare Maria Elena Boschi nel collegio sicuro di Bolzano. Una scelta che “è stata solo l’ultima goccia di un Pd che ha asfaltato la comunità di lingua italiana in Alto Adige”. A ...

Aefi : accordo strategico con Aaxo - per fiere italiane opportUnità in Africa : Grazie a una popolazione giovane e a una crescita economica sostenuta, l'Africa ha il potenziale per diventare un'economia sempre più significativa nel contesto internazionale.

Sergio Mattarella alla visita alla comUnità di Sant'Egidio : 'L'Italia ritrovi lo stare insieme' : Questo consente speranza nel mondo: non c'e' separazione nel rimedio alla poverta' e ai diritti alla liberta': o tutti o nessuno. Questa e' la dimensione importante'. 'Ci sono poveri ha anche ...

Premio Canada-Italia per l’Innovazione : un’importante opportUnità rivolta a innovatori - ricercatori - scienziati e startuppers italiani : E’ giunta alla sesta edizione l’iniziativa dell’Ambasciata del Canada in Italia: il Premio Canada-Italia per l’Innovazione. Il Premio, nato nel 2013 con l’obiettivo di rafforzare i legami tra i due paesi nei campi della Scienza, Tecnologia, Innovazione e Scienze Sociali è rivolto a ricercatori, accademici, esperti, startupper e innovatori italiani interessati a sviluppare e approfondire le proprie ricerche con partner, colleghi e omologhi ...