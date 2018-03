Una settimana per una nuova legge elettorale | basta aggiungere un premio di

Beppe Picciolo - S. F.-ME - : 'A distanza di oltre Una settimana dal voto nazionale - nonostante l'esaltante risultato messinese di Sicilia ... : ... voglio tranquillizzare i nostri amici e, soprattutto, avvisare le cassandre che Sicilia Futura gode di ottima salute politica ed è un gruppo coeso ricco di valori, contenuti ed energie'! 'Un gruppo ...

Sicilia - ancora Una seduta lampo all’Ars : dura sei minuti e 19 secondi. Poi il rinvio alla settimana prossima : Sei minuti e 19 secondi. Neanche il tempo di arrivare a sette e la seduta dell’Assemblea regionale Siciliana è stata sospesa e rinviata alla settimana prossima. A Palazzo dei Normanni ci ricascano. E per l’ennesima volta il Parlamento dell’isola si fa segnalare per una seduta lampo. Cinque minuti usati per leggere il verbale della seduta precedente, qualche secondo di pausa fisiologica e poi il presidente di turno, Roberto Di ...

“Ero pietrificato” : morta la moglie - trova Una foto sul suo cellulare. Era passata Una sola settimana dal funerale - la più difficile della sua vita. Poi la scoperta che mai si sarebbe aspettato : Non è impresa facile trovare l’anima gemella. Il protagonista di questa storia, però, c’era riuscito. E se l’era anche sposata quella ragazzina conosciuta a scuola. A quei tempi, però, non immaginava mica che un giorno sarebbe diventata sua moglie. E figurarsi, poi, se immaginava che il destino sarebbe stato così crudele a strappargliela via prima del tempo. Nessuno gliela ridarà mai più indietro, ma a volte la vita, per ...

Una settimana tutta digitale alla riscoperta del futuro : ... propone a tutti i cittadini quattro giorni 'a porte aperte' fra dibattiti, mostre, curiosità, seminari, performance, spettacoli, workshop, corsi di formazione e laboratori per scoprire i volti più ...

Mazda MX-5 - Una settimana con la 2.0L Skyactiv-G RF Exceed automatica [Day 3] : La protagonista del nostro Diario di bordo questa settimana è una Mazda MX-5 RF Exceed, dove la sigla sta per "retractable fastback" e sottointende il tetto rigido ripiegabile che ha aggiunto una versione alternativa alla mitica spiderina giapponese. L'avevamo provata l'estate scorsa, sul Dossier Q Sportive, con il cambio manuale. Questa volta, al 4 cilindri di 2.0 litri SkyactivG (da 160 CV e 200 Nm di coppia), si abbina un ...

Dieta degli economisti e perdi 3 kg in Una settimana : La primavera è alle porte con le sue temperature calde e miti, con esse arriva anche la voglia di rimettersi in forma. In effetti sono molte le persone che in questo periodo iniziano una Dieta per poter smaltire i chili di troppo, sperando di poter superare la prova costume. Esistono svariati tipi di Dieta ma quasi tutte fanno perdere tanti chili in poco tempo e questo non solo può nuocere gravemente alla salute, ma una volta smessa quei chili ...

Stilista milanese impiccata - riesumato il corpo : tra Una settimana i risultati della tac : MILANO Cominciano di fatto oggi, con la riesumazione del corpo, i nuovi accertamenti medico legali disposti con la formula dell'incidente probatorio sul cadavere di Carlotta Benusiglio, la Stilista di ...

Stilista impiccata a Milano - riesumato il corpo di Carlotta Benusiglio : tra Una settimana esito nuovi esami : A maggio la relazione dei periti. Investigatori e medici legali devono capire se si sia trattato di omicidio o suicidio. Indagato il fidanzato della donna

Warhammer : Vermintide 2 ha piazzato oltre 500.000 copie in Una settimana : Come probabilmente saprete, Warhammer Vermintide 2 è finalmente sbarcato su PC pochi giorni fa, il gioco d'azione in prima persona è disponibile su Steam dallo scorso 8 marzo e ora arrivano i primi dati di vendita.Stando a quanto segnalato da DSOGaming, Warhammer: Vermintide 2 ha piazzato oltre 500.000 copie in una settimana e, altri numeri, svelano alcune interessanti statistiche. Fatshark ha reso noto che 204 milioni di minuti sono stati ...

Ricerche Lago Maggiore senza esito : Una settimana fa la tragedia di Francesco : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Ricerche Lago Maggiore senza ...

Dalle demenze all'Alzheimer : il mondo del nostro cervello osservato speciale per Una settimana : Al via oggi in tutto il mondo la settimana del cervello, la ' Brain Awareness Week ', l'annuale iniziativa dedicata alla comunicazione delle neuroscienze promossa in Europa dalla European Dana Alliance for the Brain e, negli ...

AMICI 17/ Anticipazioni e news : nessUna felpa verde per i ragazzi - cambierà qualcosa questa settimana? : Il serale di AMICI 17 si avvicina ma gli insegnanti hanno ancora molti dubbi in merito ai nomi degli allievi da portare alla seconda fase del programma. Ecco i favoriti.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 13:15:00 GMT)

Spread sotto controllo e Borsa positiva : così i mercati hanno passato indenni Una settimana dal voto italiano : MILANO - 'Wait and see', osservare e attendere gli sviluppi per poi prendere le eventuali contromisure. Con questo atteggiamento i mercati finanziari hanno trattato l'Italia all'indomani del voto del ...