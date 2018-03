Una cena che ricorderanno i nostri nipoti | parata di stelle nei Templi di Paestum

“Una distrazione fatale”. Il terribile volo e lo schianto : Una morte assurda a soli 20 anni. I parenti - disperati : “Non fate come lui”. I retroscena di un dramma al quale non si può davvero credere : Sulla bontà di certi videogiochi, capaci di occupare positivamente un po’ di spazio durante le giornate e stimolare ragionamento e riflessi, si sono pronunciati molti esperti nel corso degli ultimi anni. Quello che però hanno tutti sottolineato è che sarebbe sempre un bene non abusarne, come d’altronde per tutte le cose. Soprattutto, fenomeno del quale si è discusso parecchio nel corso degli ultimi anni, delle app per ...

L’enorme toro sorprende l’ignara passante : ecco la scena incredibile ripresa in Una strada indiana : India, le telecamere di sicurezza di un negozio della città di Bharuch filmano un toro che si aggira indisturbato per strada. Una donna che sta passeggiando noncurante del pericolo, non si accorge del sopraggiungere del grosso animale. In pochi istanti il toro urta contro un motorino, carica la malcapitata e la scaraventa in aria con violenza. Secondo le autorità locali la donna subito soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale non è in ...

RAOUL BOVA / Troppi squilli in teatro - l'attore lascia la scena : "Una scelta di rispetto per il mio lavoro" : RAOUL BOVA, disturbato dagli squilli dei cellulari, lascoa lo spettacolo con Chiara Francini che resta da sola sul palco. l'attore svela i motivi della sua decisione.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 08:16:00 GMT)

Giorgia Palmas e Filippo Magnini stanno insieme?/ Foto dopo Una cena : dimenticati Brumotti e la Pellegrini : Filippo Magnini e Giorgia Palmas ritrovano l'amore dopo le loro importanti storia con Vittorio Brumotti e Federica Pellegrini, solo un gossip o qualcosa di più?(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 11:55:00 GMT)

“SOS! SOS!”. Pochi attimi e l’elicottero si inabissa nel fiume. Morte 5 persone - Una scena terribile sotto gli occhi di centinaia di persone : Tragedia dell’aria. Un elicottero da turismo è precipitato nel fiume. Ancora ignote le cause. Esclusa la componente metereologica si fa spazio l’ipotesi del guasto meccanico, a quanto si apprende infatti il pilota avrebbe lanciato un SOS poco prima dello schianto. Tutte Morte le cinque persone che si trovavano a bordo del mezzo utilizzato per i giri turistici sopra New York nell’East River. Lo ha reso noto un portavoce dei vigili ...

Eryk Rocha racconta Una scena di Cinema novo : “In questa sequenza vediamo molte inquadrature di persone che corrono. Questa scelta nasce dal desiderio di parlare del Brasile di oggi”, dice il regista. Leggi

Conferenza-spettacolo sabato a Scandiano per i "Percorsi di legalità" : Nando Dalla Chiesa in scena parla di "Una strage semplice" : Che vide convergere Sud e Nord, economia e politica». Il libro vuole ricostruire «il contesto evidente in cui tutto accadde: per andare oltre la retorica, e oltre il mistero». Nando Dalla Chiesa, ...

A Piazza Affari torna lo scenario di Una fusione con Mediaset : «Unisci i puntini», dice il trader. E unendo tutti i puntini dell'offensiva di Elliott su Tim si ottiene uno scenario estremamente suggestivo, che punta verso una vecchia passione di Piazza Affari: la ...

Marco Tullio Giordana racconta Una scena di Nome di donna : “In questa scena accade qualcosa di straordinario che va oltre il testo scritto e oltre le mie istruzioni”, spiega il regista. Leggi

Una cena da Oscar : il menù dell’after party : Chissà se prima della cerimonia degli Oscar le celeb fanno uno spuntino…sì, perché a cena si va almeno dopo cinque ore, contando che prima di entrare al Dolby Theatre di Los Angeles (e non più al Kodak) si sfila sull’immancabile red carpet. Quello degli Oscar è il più grande raduno ad alto tasso glam di Hollywood ed è la cerimonia più attesa dell’anno nel mondo del cinema. Questa è stata la novantesima edizione della consegna del premio ...

Xiaomi a cena con Mauro Icardi : primo indizio di Una collaborazione con l'Inter? : Le sorprese, però, non sembrano ancora finite, perché di mezzo potrebbe esserci anche lo sport più amato dagli italiani: il calcio . Il vicepresidente della società cinese Xiang Wang ieri sera si è ...

Il prossimo governo? Perché il 25 marzo è Una data decisiva per il futuro dell'Italia : lo scenario : Come ampiamente previsto, dopo il voto del 4 marzo l'Italia è piombata in un sostanziale caos. La ragione? Ogni governo è impossibile . Lo dimostra la distribuzione dei seggi. Si parte dal Senato , ...

Donatella Versace : "Trump offrì a me e a Madonna Una cena al fast food KFC" : "Com'è Trump? Avevamo affittato la sua casa in Florida per un servizio fotografico con Madonna, venne a farci visita e ci offrì una cena 'Kentucky fried chicken': cioè ho detto tutto di lui". Un aneddoto lapidario quello regalato da Donatella Versace, ospite di Che Tempo che Fa su Rai1, sull'attuale Presidente Usa.La stilista sembra aver scoperto un altarino, anche se Trump non ha mai nascosto la sua passione per i fast ...

Donatella Versace a Che tempo che fa : 'Come è Trump? A me e Madonna ci offrì Una cena al fast food' : Donatella Versace ospite a Che tempo che Fa su Rai 1 rilascia una lunga intervista sulla sua vita a Fabio Fazio. La stilista del famoso brand di moda racconta un episodio divertente della sua vita che ...