' Una canzone per il Capitano' | il ' gemellaggio' tra Jovanotti e la Fiorentina al concerto

JOVANOTTI/ Video - la Fiorentina al suo concerto : “Cantiamo Una canzone per Astori” : JOVANOTTI, Fiorentina e Astori: alcuni calciatori del club viola hanno presenziato al concerto che il cantautore romano ha tenuto al Mandela Forum di Firenze.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 08:08:00 GMT)

La Fiorentina al concerto di Jovanotti : "Una canzone per capitan Astori" : "Son sempre i migliori che partono..." canta Lorenzo Jovanotti. La sua Terra degli Uomini ci ha commossi mentre scorrevano le immagini di Davide Astori. Dieci giorni senza di lui. La prima partita al ...

Liam Payne ha cantato Una canzone di John Mayer per la Regina Elisabetta : Il 12 marzo Liam Payne si è esibito di fronte alla famiglia reale inglese nella Westminster Abbey di Londra durante l’evento annuale Commonwealth Service. via GIPHY Per questa speciale ospitata Liam ha scelto di cantare una famosa canzone di un collega: stiamo parlando di “Waiting On The World To Change” di John Mayer (nonché storico ex di Katy Perry). Nel video qui sotto condiviso dal profilo Twitter della famiglia reale puoi ...

Gli Street Clerks partecipano a «Una canzone per me» di Lodovica Comello : Un progetto unico, a mezza via tra il talent e il richiamo all’azione. Una canzone per Me, progetto cross-mediale inaugurato online da Lodovica Comello, è un format che vuole colmare un vuoto artistico. Nessuno, nell’era in cui ogni talento diventa show, ha mai pensato di dedicare alla ricerca di nuovi autori un programma ad hoc. La cantante, in collaborazione con Radio 105 e Rockol, ha inaugurato una nuova era del cantautorato. Chiunque voglia, ...

Fidia in radio con “Perfida poesia” - Una canzone contro il femminicidio : ALL MUSIC NEWS Fidia in radio con “Perfida poesia”, una canzone contro il femminicidio Dopo essere stata concorrente ufficiale del programma televisivo di Raffaella Carrà “Forte Forte Forte” su Rai Uno nel 2015, viene notata e messa sotto contratto dai produttori discografici Pio Del Duca e il Maestro Vince Tempera. Il progetto si sviluppa con una prima canzone pop dance scritta da Fidia dal titolo “What’s the meaning”. Nel frattempo partecipa ...

Ed Sheeran ha scritto Una canzone per una boyband che gli sta molto a cuore : Oltre a scrivere splendide hit per sé, Ed Sheeran è anche un grande autore di canzoni per altri. [arc id=”177ed86a-6961-11e2-8a73-0026b9414f30″] L’ultima uscita in ordine di tempo si intitola “Trust Fund Baby” e l’ha scritta – insieme al producer Steve Mac – per gli Why Don’t We. New video from @whydontwemusic – Trust Fund Baby, directed by my old mate @jkoephoto, song written by me, ...

Ermal Meta contro Noemi e Cattelan/ La replica : "Se mi inviti cantiamo Una canzone originale al 70%" : Ermal Meta e Noemi, la cantante a ''E poi c'è Cattelan'' provoca poi il vincitore del Festival di Sanremo 2018 risponde per le rime su Twitter alimentando la polemica.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 08:08:00 GMT)

Anatomia di Una canzone : Bianca - degli Afterhours : Manuel Agneli racconta come è nata la nuova versione del brano Bianca, contenuto nell’album Foto di pura gioia. Leggi

Lana Del Rey ha realizzato la cover di Una famosissima canzone di Madonna : Lana Del Rey ha inciso una sua personale versione di un grande successo di Madonna. Si tratta di “You Must Love Me”, brano cantato da Mad nel 1996 nel film “Evita”, del quale era anche protagonista. via GIPHY La versione di “You Must Love Me” cantata da Lana Del Rey fa parte del doppio album “Andrew Lloyd Webber Unmasked: The Platinum Collection”. La canzone, infatti, è stata scritta proprio da Webber insieme a Tim Rice ...

Sade - Una nuova canzone dopo sette anni di silenzio : ascolta qui 'Flower of the universe' : Una nuova canzone di Sade, dopo sette anni di silenzio. La cantante di origine nigeriana ha pubblicato "Flower of the universe", il pezzo che ha scritto per la colonna sonora del film "A wrinkle in ...

Vasco Rossi - "Canti Una canzone di Massimo Riva"/ L'appello dei Vaschisti : Vasco Rossi, omaggio a Massimo Riva: I Vaschisti hanno rivolto un appello al rocker di Zocca affinché omaggi il suo chitarrista, reinterpretando una sua cover.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 05:00:00 GMT)

UOMINI E DONNE/ Gemma Galgani manda un messaggio a Giorgio Manetti attraverso Una canzone? (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono over. Anna Tedesco e Giorgio Manetti, amici o qualcosa in più? La dama si sfoga sui social e accusa Gemma Galgani(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 08:47:00 GMT)

Una canzone per me - l’appello social : Lodovica Comello cerca autori per il suo nuovo singolo : Lodovica Comello dai suoi profili social lancia una nuova iniziativa legata al mondo degli autori di canzoni. Una canzone per me vuole colmare un vuoto: cercare talenti nella scrittura di canzoni di successo, e raccontare questa ricerca attraverso pillole video distribuite sui canali social di Lodovica e su YouTube, in collaborazione con Radio 105 e Rockol. Una canzone per me, come fare Il 26 febbraio Lodovica attraverso una call to action ha ...

Lana Del Rey che canta Una sua canzone al karaoke è semplicemente fantastica : ... non perderti le nuove puntate di Crash karaoke in onda ogni domenica alle 19.00 su MTV , Sky 133, e in streaming su NOWTV. ph: getty images