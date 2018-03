Un video game per fare attività fisica adatta a sclerosi multipla

Zelda : Breath of the Wild trionfa agli Italian video game Awards - Key4biz : La serata, sotto molti aspetti, è stata una vera e propria notte degli Oscar del Videogioco, con red carpet, ospiti nazionali e internazionali, diretta streaming e molto altro. La giuria ha assegnato ...

Total War Saga : Thrones of Britannia si mostra in un video con ben 30 minuti di gameplay : Total War Saga: Thrones of Britannia è il nuovo capitolo di una lunghissima serie di videogiochi strategici sviluppati da Creative Assembly, e questa nuova apparizione ci porterà direttamente nella Britannia dell'878 a.C. alle prese con l'invasione dei popoli vichinghi dalle regioni norrene. I nostri colleghi di Eurogamer.net hanno potuto provare in anteprima il gioco, in uscita il prossimo 19 aprile su PC, e pubblicare sul proprio canale ...

Italian video game Awards : l'Italia che guarda all'estero e al futuro dell'industria - editoriale : l'Italia Videoludica che guarda (anche) all'estero per poter finalmente affermare la propria creatività anche in questo settore ha fatto un altro passo in avanti. La serata degli Italian Video Game Awards è stata un importante tassello di un mosaico che, negli ultimi anni, sta cercando di dare risalto anche alla scena nostrana dei Videogiochi, guidata dall'Associazione Editori Sviluppatori Videogiochi Italiani (AESVI). Un volto di richiamo ...

Ecco le nomination per i BAFTA video game Awards 2018 : 9 candidature per Hellblade : I BAFTA Video Game Awards 2018, i premi britannici rivolti ai migliori Videogiochi dei mesi passati, si terranno il prossimo 12 aprile a Londra. Tuttavia, già da oggi, possiamo scoprire le varie nomination.Come riportano i colleghi di EuroGamer.net, tra le candidature spiccano le 9 di Hellblade: Senua's Sacrifice di Ninja Theory, ma ci sono varie nomination anche per altri apprezzati titoli, come Horizon: Zero Dawn, The Legend of Zelda: Breath ...

Un nuovo video di gameplay ci mostra State of Decay 2 affrontato in solitaria : State of Decay 2 sta arrivando su PC e su Xbox One, sempre meno tempo ci separa dall'uscita dell'atteso gioco che, come probabilmente già saprete, godrà di alcune migliorie su Xbox One X rispetto alla versione console standard.Oggi l'atteso gioco di Undead Labs torna protagonista con un interessante filmato di gameplay che ci mostra come affrontare l'avventura in solitaria. Il video, della durata di 22 minuti, è stato condiviso da IGN e non ...

Italian video game Awards : Game of the Year a The Legend of Zelda : Breath of the Wild - scopriamo tutti i vincitori : Con gli Italian Video Game Awards ormai giunti al termine arriva il momento di dare un'occhiata a tutti i vincitori delle varie categorie proposte dagli "Oscar dei Videogiochi". Naturalmente la sfida nelle varie categorie era decisamente agguerrita e inevitabilmente non tutti i palati potranno ritenersi soddisfatti dalle scelte fatte dalla giuria. Per tutte le nomination vi rimandiamo direttamente al sito ufficiale degli Italian Video Game ...

Italian videogame Awards. Trionfa Zelda e l'Italia di Mario + Rabbids : Agli Ivga 2018 la Nintendo fa il pieno. Sul palco anche la Ubisoft di Milano, che si porta a casa tre premi, e la Ovosonico di Varese. Super Mario Odyssey ha...

Google Maps si apre ai videogame - previsti tanti nuovi Pokémon Go : Prepariamoci all’abbattersi di una slavina di giochi in stile Pokémon Go sui nostri smartphone. Tramite un intervento su uno dei suoi numerosi blog, Google ha infatti appena annunciato di avere messo la sterminata mole di dati che costituisce il database di Google Maps a disposizione di tutti gli sviluppatori di app che vogliano creare un’esperienza di gioco ambientata nel mondo reale. In parole povere, chiunque voglia creare un ...

Tutti i vincitori degli Italian video game Awards - trionfa Nintendo Switch con Zelda e Mario : Nella serata di ieri si sono tenuti gli Italian Video Game Awards: il mondo dell'editoria Videoludica nostrana si è espresso sugli "oscar dei Videogiochi", assegnando ai titoli più importanti o amati dell'anno passato alcuni, importanti riconoscimenti: vediamo quali sono stati Tutti i vincitori, con una cerimonia di premiazione che - ovviamente - è avvenuta nel segno di Nintendo Switch e delle sue esclusive più apprezzate in tutto il ...

Italian videogame Awards - Mario pigliatutto ma il miglior titolo è Zelda : tutti i premi : A vincere è stata Senua da 'Hellblade' , di Ninja Theory, - una guerriera pitta che scende nel mondo dei morti norreno per recuperare il corpo del suo amato. La sviluppatrice Melina Jurgens ha dato ...

Alle 19 non perdete gli Italian video game Awards in diretta con Eurogamer.it : Cresce l'attesa in vista della prima edizione dell'Italian Video Game Awards, l'appuntamento annuale promosso da AESVI (l'associazione che rappresenta il settore dei Videogiochi in Italia) che raccoglie l'eredità del Premio Drago D'Oro. Sono previsti un vero e proprio red carpet con ospiti nazionali e internazionali noi di EuroGamer.it commenteremo l'evento con una diretta dedicata.Appuntamento dunque a partire dAlle 19:00 in compagnia dei ...

Italian Game Awards : Come seguire in streaming gli Oscar italiani del videogioco : Mancano ormai poche ore alla Cerimonia di premiazione degli Italian Video Game Awards , che si terrà oggi nella prestigiosa cornice del Teatro Vetra di Milano. Per consentire a tutti gli appassionati ...