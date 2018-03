huffingtonpost

: Un viaggio irrequieto cogli oggetti di Shakespeare - HuffPostItalia : Un viaggio irrequieto cogli oggetti di Shakespeare -

(Di giovedì 15 marzo 2018) "Uno dei mezzi più efficaci per accedere al mondo degli spiriti era un oggetto oggi conservato al British Museum. Si tratta di un disco di pietra, molto liscio e lucido, circa delle dimensioni di un piattino odierno, ma assai più pesante (880 grammi). Si dice che questo specchio appartenesse a uno dei più grandi occultisti del tempo di, il dottor John Dee.""Il mondo inquieto di" (Adelphi, 2017), di Neil MacGregor si legge come un raffinato percorso immaginativo fondato sulle figure; ed è proprio in virtù delle figure – quindi del loro potere interiore – che si gode di una preziosa letteratura di sostanza storica, ma anche di una naturale suggestione narrativa.Con uno stile conversativo, che si sostiene integro, pagina dopo pagina, come se fosse la lingua unica di un grande romanzo - minuzioso e particolareggiato, ...