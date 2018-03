Un uomo di infinito coraggio Così ha letto la mente di Dio

ilgiornale

: RT @VivInterNews: Amo questa foto perché rappresenta un momento magico, il momento in cui tutto divenne più chiaro e limpido. Il momento in… - __hl0 : RT @VivInterNews: Amo questa foto perché rappresenta un momento magico, il momento in cui tutto divenne più chiaro e limpido. Il momento in… - __so9 : RT @VivInterNews: Amo questa foto perché rappresenta un momento magico, il momento in cui tutto divenne più chiaro e limpido. Il momento in… - __D79 : RT @VivInterNews: Amo questa foto perché rappresenta un momento magico, il momento in cui tutto divenne più chiaro e limpido. Il momento in… -

(Di giovedì 15 marzo 2018) ... per ilcon cui affrontava una situazione fisica durissima e per l'ingegnosità con cui cercava modi per esprimere le sue idee al resto del mondo: un esempio di meraviglioso. Che ...