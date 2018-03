Un pioniere del reggae di 82 anni

Morto Enrico Ciacci - chitarrista e fratello di Little Tony : fu pioniere del rock'n'roll in Italia : È Morto a Roma all'ospedale Gemelli all'età di 75 anni Enrico Ciacci , fratello di Little Tony , noto chitarrista e compositore. Lo riferisce all'Ansa Pasquale Mammaro, manager e producer di entrambi ...

Morto Emilio Ravel. Fu pioniere della tv - da Unomattina al Tg2 e Pronto Raffaella : Addio a Emilio Ravel . È Morto all'età di 86 anni il giornalista e autore televisivo. Con la sua scomparsa 'la televisione perde uno dei suoi pionieri' , si legge in una nota della Rai. 'A lui si ...

Sci alpino - tutte le vittorie dell’Italia a Wengen : Plank il pioniere - Ghedina re nel 1995 e nel 1997 - di Innerhofer l’ultimo successo nel 2013 : La Lauberhorn di Wengen, in Svizzera, è forse insieme alla Streif di Kitzbuehel la pista di discesa libera per eccellenza. Dal 1967, anno in cui la discesa è valida come prova di Coppa del Mondo, solamente in quattro occasioni l’Italia è riuscita a conquistare la vittoria sulla mitica pista svizzera che con i suoi 4480 metri di lunghezza e i 1028 di dislivello è la più lunga in assoluto dell’intera Coppa del Mondo e viene percorsa ...