Un nuovo capitolo di Burnout nei piani futuri di Criterion?

"Avvoltoi" - arriva in libreria il nuovo libro di Mario Giordano | Leggi un capitolo

Life is Strange 2 : DONTNOD sta per presentare il nuovo capitolo : Nella giornata di ieri vi avevamo raccontato dell'arrivo dell'episodio bonus "Addio" di Life is Strange: Before the Storm, riportando alcune interessanti dichiarazioni di Square Enix che raccontavano di come DONTNOD fosse già al lavoro su un seguito della serie principale. Oggi lo stesso studio ha voluto annunciare che il team presenterà Life is Strange 2 già nei prossimi mesi."Quando si chiude una porta, si apre un portone, o qualcosa di ...

Il director di God of War ci parla delle fonti di ispirazione e del processo creativo dietro al nuovo capitolo : Che God of War sia una delle uscite di maggior peso di questo 2018 non ci sono dubbi, la celebre serie sta per tornare su PS4 con un consistente carico di novità e, ultimamente, l'esclusiva Sony è tornata protagonista con alcune informazioni relative ad ambientazioni e design.Ora, come segnala Dualshockers, è il director di God of War a rilasciare interessanti dichiarazioni in una video intervista, dove si è parlato delle fonti di ispirazione e ...

nuovo capitolo Battlefield a rischio Pay to Win? Le indiscrezioni da EA : Tantissime le voci che si rincorrono sul Nuovo capitolo di Battlefield, la serie sparatutto targata DICE che con la sua ultima iterazione ha conquistato nuovamente un larghissimo consenso tra gli appassionati del genere, e che a quasi un anno e mezzo dalla release ufficiale di Battlefield 1 non può che guardare fiduciosa al futuro. Ancora da annunciare ufficialmente il set delle prossime battaglie videoludiche, con le indiscrezioni che ...

Devil May Cry HD Collection in un nuovo trailer - primo capitolo gratis per alcuni utenti : Tutti gli appassionati di Devil May Cry non potranno di certo lasciarsi sfuggire Devil May Cry HD Collection, che uscirà nel corso del mese di marzo per PS4, Xbox One e PC: si tratta, per chi non lo sapesse, di una raccolta in alta definizione che include i tre capitoli che compongono la trilogia originale, ovviamente rimasterizzati per le console dell'attuale generazione. Da poco è disponibile un nuovo trailer per la Collection, inclusa una ...

The Cloverfield Paradox - Netflix pubblica a sorpresa il nuovo capitolo del franchise : ROMA Netflix più veloce della luce: a poche ore dall'annuncio, The Cloverfield Paradox è già disponibile. Dopo voci di corridoio sull'acquisizione del colosso di streaming dei diritti del popolare franchise, Netflix ha diffuso il trailer del nuovo capitolo durante il 52esimo Super Bowl, al termine del quale la pellicola era già stata distribuita a livello ...

“L’hanno pagata…”. nuovo capitolo scottante sul caso droga all’isola dei Famosi. Tra urla - accuse - ritrattazioni e sanzioni pesanti - adesso arriva la bomba che nessuno si aspettava. A farla un personaggio che la sa lunga : “È tutto falso” : All’Isola dei famosi tira aria di tempesta e il problema non è certo meterologico. Tutti stiamo seguendo ‘l’affaire’ marijuana che vede coinvolti Eva Henger in qualità di accusatrice e Francesco Monte nei panni dell’accusato. L’ormai ex naufraga ha accusato l’ex di Cecilia Rodriguez di aver fatto uso di sostanze nei giorni immediatamente precedenti all’inizio del reality e la questione ...

E ancora 'Marco contro Emma'. Su Europa nuovo capitolo dello scontro fra radicali : Sensazione palpabile quando Bordin mostra in streaming il fascicoletto del capitolo 'radicali' della sua rassegna stampa. Al contrario del solito è corposo, ma da due mesi parla solo della Bonino e ...

Preview : Arriva nelle sale italiane “Maze Runner – La Rivelazione”. Ecco cosa aspettarsi da questo nuovo capitolo : Il 1° febbraio approderà nelle sale cinematografiche italiane “Maze Runner – La Rivelazione”, l’ultimo attesissimo film di genere thriller distopico della trilogia ispirata ai romanzi di James Dashner. Il primo capitolo “Maze Runner – Il Labirinto”(2014), diretto da Wes Ball, ha ottenuto un record di incassi con 193,503,215 di dollari totali; tanto da spingere i produttori ad annunciare l’uscita del sequel “Maze Runner – La Fuga” già per l’anno ...