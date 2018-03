huffingtonpost

: Un gesuita francescano - HuffPostItalia : Un gesuita francescano - LimonateTwitta : RT @UbaldoLorenzo: La differenza tra un francescano ed un gesuita? Se si pone a loro la domanda di quante novene ci vogliono per una Merced… - LESOVICI : RT @UbaldoLorenzo: La differenza tra un francescano ed un gesuita? Se si pone a loro la domanda di quante novene ci vogliono per una Merced… -

(Di giovedì 15 marzo 2018) Sono ormai passati cinque anni da quel celebre "buonasera" con il quale il Papa venuto dalla fine del mondo si presentò ai fedeli.Fin dall'inizio, il primo Papaè stato un sorvegliato speciale da parte dei poteri forti che gravitano attorno al Vaticano. Prelati e laici conservatori che con Wojtyla e Ratzinger avevano governato la Chiesa con mano ferma.Una Chiesa che però rischiava il collasso, e questo non solo per l'emorragia di fedeli soprattutto nel continente più importante della sua geopolitica, l'America Latina, ma anche per via di intrighi di corte diventati destabilizzanti. In questo senso le dimissioni di Benedetto XVI non erano state un semplice campanello d'allarme, ma la sirena che chiamava i vigili del fuoco.Jorge Mario Bergoglio, italiano per ius sanguinis e argentino per ius soli, era la persona giusta. Da una parte una figura da ...