Un altro regalo per Huawei P9 | ad un livello superiore con l’aggiornamento B399

optimaitalia

: Un altro regalo per #HuaweiP9: ad un livello superiore con l'aggiornamento B399 - OptiMagazine : Un altro regalo per #HuaweiP9: ad un livello superiore con l'aggiornamento B399 - EZIO27342860 : RT @Genertel: Scegliendo iLife di Genertellife entro il 12/04/2018 avrai in regalo il Kit Energy: sport, nutrizione, palestra e molto altro… - infoitcultura : Belen Rodriguez e Andrea Iannone un altro regalo costosissimo per la coppia (Foto) (Ultime Notizie Flash)… -

(Di giovedì 15 marzo 2018) UnperP9, per cui oggi 15 marzo è iniziato il rilascio dell'aggiornamentoin Europa, destinato ai modelli EVA-L09 e EVA-L19. Il pacchetto non dovrebbe integrare chissà quali novità, e limitarsi all'innesto della patch di sicurezza di marzo, un passo in avanti comunque gradito, che provvederà ad incrementare ildi protezione del dispositivo.La release in questione è successiva a quella siglata B397, un upgrade che aveva rappresentato una sorta di svolta per il terminale, soprattutto per la quantità di features racchiuse al suo interno, tra cui le seguenti: modalità 3D per la fotocamera, il cestino per il recupero delle foto cancellate per errore nell'arco dei 30 giorni postumi, richiesta di inserimento della password di sblocco ogni 3 giorni (per far sì non venga dimenticata, come invece potrebbe accadere), tecnologia VoLTE e VoWiFi, patch di ...