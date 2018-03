Ufficiale | Valentino Rossi rinnova con la Yamaha

MotoGp – Futuro Valentino Rossi : finalmente arriva l’annuncio (non Ufficiale) della Yamaha : La Yamaha e Valentino Rossi insieme anche nel 2019. Mentre il pilota italiano si prepara per il nuovo campionato di MotoGp con l’intenzione di conquistare il decimo titolo mondiale, arriva un importante annuncio da parte del team manager della squadra giapponese, Lin Jarvis a MotoGp.com: “Posso assicurare che nulla è stato firmato. Ma presumo che Rossi resterà con noi anche nel 2019, anche se abbiamo deciso di aspettare qualche test, ...