Ufficiale Shadow of the Tomb Raider | trailer e data di uscita

Shadow of the Tomb Raider è realtà : primo teaser trailer e data di uscita Ufficiale : Dopo i leak di ieri arriva finalmente la conferma ufficiale con tanto di teaser trailer : Shadow of the Tomb Raider è realtà e sarà già disponibile nel corso di questo 2018.Il nuovo titolo incentrato sull'avventuriera Lara Croft sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One il 14 settembre 2018. Ecco il breve teaser trailer in attesa del reveal completo che avverrà il 27 aprile.News in aggiornamentoRead more…

Shadow of the Tomb Raider Ufficiale nel 2018? : Shadow of The Tomb Raider potrebbe vedere la luce nel 2018, anche se il nome del gioco non è ancora sicuro sia questo. Stando agli ultimi rumor quest’anno dovrebbe essere lanciato il nuovo capitolo di Tomb Raider, che dovrebbe essere disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC. Se tutte queste voci dovessero essere vere si tratterebbe di uno dei giochi più attesi del 2018. Con Shadow of The Tomb Raider si potrebbe assistere al seguito della ...