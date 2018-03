U&D trono classico | Nilufar ha scelto? L' addio di Nicolò Ferrari

Francesco Monte torna nel Trono Classico di U&D? Ecco la rivelazione Video : Il percorso dei nuovi tronisti a ''Uomini e Donne'' non sta entusiasmando molto gli autori del programma [Video] pomeridiano. Infatti, i percorsi di Nilufar Addati e Sara Affi Fella non stanno emozionando il pubblico da casa: le due troniste continuando infatti a litigare con i propri corteggiatori stanno dimenticando il vero motivo per la quale sono arrivate a ''Uomini e Donne''. Riusciranno a trovare l'uomo della loro vita e fidanzarsi? Chi ...

U&D trono classico: la mamma svela la scelta di Sara Affi Fella: Il trono classico di Uomini e Donne continua a far discutere il pubblico di Canale 5 per via delle recenti discussioni molto accese che, ormai da diverse puntate, prendono il sopravvento in studio. Causa di questi diverbi è il comportamento assunto dalle due troniste Sara Affi Fella e Nilufar Addati nei confronti del corteggiatore Lorenzo Riccardi. Quest'ultimo, a distanza di vario tempo dal principio del suo percorso in trasmissione, si ...

Jeremias Rodriguez sul trono di U&D : ecco cosa sappiamo : Continuano le puntate dell'amatissimo reality show pomeridiano di Canale 5, condotto dalla solita Maria De Filippi. Gli attuali tronisti proseguono il loro percorso all'interno del programma. Tra questi vi sono Mariano, apprezzato dal pubblico per la sua abilità di intrattenitore, Nicolò, che si sta avvicinando sempre di più alla fatidica scelta della corteggiatrice. Vi sono anche le due donne, Nilufar e Sara, entrambe giovani napoletane, che ...

Francesco Monte torna a U&D - lei ufficialmente sul trono : le anticipazioni : Le ultime registrazioni della trasmissione televisiva pomeridiana (trasmessa sulla rete di Canale 5) condotta da Maria De Filippi continuano a far discutere il pubblico. E' sorprendente ciò che è accaduto nelle puntate di Uomini e Donne registrate questa settimana, in data venerdì 23 febbraio. Dopo l'inaspettato scatto di Jeremias Rodriguez nei camerini della trasmissione i telespettatori discutono su Francesco Monte e sulla nota opinionista del ...

Trono Over U&D : la Cipollari fa un annuncio che spiazza Maria De Filippi : Continua senza sosta la programmazione di "Uomini e Donne". Dopo i primi due appuntamenti settimanali dedicati al Trono Classico, nei quali i telespettatori hanno assistito a delle incredibili eliminazioni e a due gravi segnalazioni, è stato il turno del parterre senior. Rispetto alle altre volte la puntata si è aperta con un filmato dedicato a Domenico, il signore che ha una forte attrazione per Tina. Il video conteneva la giornata tipo del ...

Trono Classico U&D : c’è già la scelta di Mariano Catanzaro : Gran parte dei telespettatori del dating show "Uomini e Donne" sono soddisfatti del Trono di Mariano Catanzaro. Nonostante siano passate solo due settimane dall'inizio della sua nuova avventura televisiva, i fan del programma Mediaset hanno espresso le proprie preferenze sulle corteggiatrici arrivate in studio per l'esuberante partenopeo. Nella puntata andata in onda mercoledì 7 febbraio sono state trasmesse le sue prime 3 esterne e il pubblico ...

U&D : cancellato momentaneamente il Trono Over - ecco i dettagli : Oggi, Mercoledì 7 Febbraio, tutti gli amanti del Trono Over, che aspettavano con ansia il consuetudinario scontro tra Gemma Galgani e Tina Cipollari, rimarranno delusi. La conduttrice del programma dei sentimenti, Maria De Filippi, deludendo tutti i telespettatori, pare che abbia scelto , almeno per oggi, di mandare in onda il Trono Classico. Solitamente, vengono dedicati due giorni al Trono Classico e tre giorni al Trono Over, che diversamente ...

Trono Classico di U&D : alta tensione in studio - evitata una rissa : Durante la puntata di Uomini&Donne di oggi, martedì 6 febbraio, gli animi si sono scaldati al punto tale che la situazione è andata degenerando. Fin dall'inizio del Trono di Sara Affi Fella e Nilufar Addati il pubblico di Maria De Filippi ha notato che non scorre buon sangue tra i corteggiatori. Alcuni non gradiscono la pungente ironia del giovane Riccardo Lorenzi, il quale non perde mai l'occasione di provocare o punzecchiare gli altri ...

Perché Gemma è al Trono Over di U&D? La dama torinese svela il vero motivo : Da quando Gemma Galgani è entrata a far parte del Trono Over, la trasmissione di Maria De Filippi ha riscosso un grandissimo successo in termini d'ascolto. In questi otto anni di permanenza, la dama torinese ha avuto diverse storie d'amore tutte finite male. La presenza di Giorgio Manetti e Marco Firpo hanno contribuito ancora di più al trionfo del parterre senior e gli scontri con Tina Cipollari sono diventati oggetto di caricature sui social. ...

U&D - arriva il trono classico : Lorenzo si dichiara - Emanuele lascia - Francesco viene eliminato : ROMA - Dopo la pausa per il weekend torna 'Uomini e donne' con le vicende del trono classico. Nell'esterna con Sara, Lorenzo le rivela che a breve uscirà con Nifular per dichiararsi, mentre lei si ...