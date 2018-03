: A Rio de Janeiro uccisa Marielle Franco, nota attivista contro le violenze nelle favelas - LaStampa : A Rio de Janeiro uccisa Marielle Franco, nota attivista contro le violenze nelle favelas - amnestyitalia : Mentre ci si prepara a celebrare l'8 marzo - lottando, manifestando, facendo rumore - dal Messico arrivano notizie… - patty65g : RT @francofontana43: A Rio de Janeiro uccisa Marielle Franco, nota attivista contro le violenze nelle favelas @LaStampa -

Rivolta popolare in Brasile per l'uccisione di Marielle Franco, assessore del Partito socialismo e libertà di Rio de Janeiro,ieri in un agguato con il suo autista mentre tornava da un incontro sulle donne. Aveva 38 anni. A favore dei diritti umani, di recente aveva denunciato l'aumento della violenza della polizia nelle '' dove era nata e cresciuta.Aveva attaccato il presidente brasiliano per aver fatto intervenire l'esercito. Il suo partito: mai alcuna minaccia.Il governo:indagini in corso. Amnesty:"Che siano rigorose".(Di giovedì 15 marzo 2018)