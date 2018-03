Uccide mamma e nonna | lascia un biglietto e si suicida

Giussano - Uccide mamma e nonna : «il Baffo» - tra studi falliti e giornate al bar|Foto : Il 28enne ha ucciso madre e nonna nel sonno e poi si è tolto la vita. «Un ragazzo colto e molto educato» lo descrivono i vicini. «Un giovane che aveva sofferto molto per la perdita del padre e per aver abbandonato gli studi di giurisprudenza», dicono gli amici

Monza - Uccide mamma e nonna con coltelli da cucina - poi si suicida : Sono due coltelli da cucina le probabili armi del delitto utilizzate da Alessandro Turati, 28 anni, per uccide re la nonna Paola Parravicini di 88 anni e la madre Marina Cesena, 58 anni, per poi ...

Ha il cancro : spara alla mamma poi si Uccide : Ha ucciso la mamma di 101 anni con un colpo di pistola, poi ha chiamato il 112 per dare l' alla rme e si è suicidato. È accaduto ieri intorno alle 8.30 a Rivoli, nel Torinese. Protagonista della ...

“Mamma - vado a lavarmi”. Poi il silenzio e quando apre la porta è ormai tardi.La ragazza - di 12 anni appena - era morta nella vasca. Inutile ogni tentativo di salvarle la vita. A Uccide rla un gesto banale - un errore che tutti noi facciamo : Una studentessa è morta fulminata nella vasca da bagno quando il suo smartphone in carica è caduto nell’acqua. Secondo quanto si legge sul ‘Mail online’ Kseniya P, 12enne russa, è morto all’istante. La madre, sconvolta, ha raccontato alla polizia che sua figlia aveva deciso di farsi il bagno dopo la lezione di basket. Stava ascoltando la musica, quando il suo cellulare si è scaricato. A quel punto lo ha messo in ...

Usa - mamma fa retromarcia davanti a casa e Uccide il figlio di un anno : Tragedia in Lousiana - a Lafourche Parish - dove un donna ha accidentalmente investito il figlio di un anno. Tralyn Crosby, 35 anni, stava facendo retromarcia davanti a casa con la sua auto. In quei pochi secondi il figlio è sgattaiolato fuori di casa per seguire la mamma senza che il padre e gli altri due fratelli se ne accorgessero. È bastato un attimo e la tragedia si è consumata. La mamma, ignara del fatto che il bimbi si trovasse dietro al ...