Ubisoft svela la data di lancio di The Crew 2

Far Cry 5 : Ubisoft svela i contenuti del Season Pass : Ubisoft ha da poco annunciato con un comunicato ufficiale quali saranno i contenuti post lancio di Far Cry 5, lo sparatutto edito dal publisher transalpino in arrivo il prossimo 27 marzo su PC, Xbox One e PS4. Saranno tre i DLC inclusi nel Season Pass del gioco, mentre sono previsti numerosi contenuti aggiuntivi disponibili gratuitamente per tutti i giocatori.I giocatori che acquistano il Season Pass o la Gold Edition di Far Cry 5 potranno ...

Beyond Good & Evil 2 : Ubisoft svela due nuove concept art : L'attesissimo Beyond Good & Evil 2, del quale vi abbiamo riportato interessanti dettagli qualche tempo fa, torna protagonista grazie a delle nuove immagini condivise da Ubisoft sul sito ufficiale dedicato al gioco. Come segnala Segmentnext si tratta di due nuove splendide concept art che ci permettono di dare uno sguardo alle ambientazioni dove ci ritroveremo impegnati: la prima immagine mostra un paesaggio di chiara ispirazione asiatica, ...

Ubisoft svela maggiori dettagli sul Season Pass di Far Cry 5 : Ubisoft ha annunciato i contenuti del Season Pass di Far Cry 5, disponibile come parte della Gold Edition o come acquisto aggiuntivo su PlayStation 4, Xbox One e PC. Dopo il lancio di Far Cry 5, previsto per il 27 marzo, il Season Pass offrirà una serie di esperienze in perfetto stile Far Cry che porteranno i giocatori a vivere alcune avventure straordinarie in tre scenari unici:Inoltre, tutti i possessori del Season Pass di Far Cry 5 che ...