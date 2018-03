huffingtonpost

: Tutti i dilemmi di Luigi Di Maio - HuffPostItalia : Tutti i dilemmi di Luigi Di Maio - Vitiello84Tony : @SeaMaryStar Buongiorno Piacere Antonio 33 anni,single. Scusa il disturbo,il tuo post è apparso sulla home page. Di… - 72pare : Ho tantissime incertezze e tanti dilemmi. Uno è: tutti quelli nati tra gli anni 70/80 hanno visto war games. Infatt… -

(Di giovedì 15 marzo 2018) C'è una formula che racchiude il dilemma, e tutte le difficoltà diDi, nel suo tentativo di formare un governo. Da giorni va dicendo, memore del precedente di cinque anni fa, di non volere un mandato "esplorativo" ma un "incarico pieno": "Non faremo la fine di Bersani – dice il suo staff - chi accettò quel tipo di mandato, non riuscì a fare una maggioranza e si bruciò". Perché una bruciatura sul sentiero di palazzo Chigi è una bruciatura politica tout court, che indebolisce il profilo politico di una leadership nel suo complesso: chi ce l'ha avuta una volta – accade così di solito, anche nei partiti più monolitici – raramente ha una seconda occasione (soprattutto se il voto non è ravvicinato).Il problema, però, è questo. Per avere un incarico "pieno", e dunque un mandato a ...