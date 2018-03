Tumori | oncologo Tirelli | scienza riconosce efficacia Ozonoterapia

askanews

: Napoli, precedenza a vaccinazioni per non prendersi cura dei TUMORI e/o la 'TERRA DEI FUOCHI'. Parla dr Marfella da… - LuciaKetels : Napoli, precedenza a vaccinazioni per non prendersi cura dei TUMORI e/o la 'TERRA DEI FUOCHI'. Parla dr Marfella da… - TwitItalianWine : RT @orsini70: L oncologo delle cellule ?infedeli?Ha scoperto come aiutano i tumori - orsini70 : L oncologo delle cellule ?infedeli?Ha scoperto come aiutano i tumori -

(Di giovedì 15 marzo 2018) Roma, 15 mar. , askanews, Per la prima volta in Italia è stato pubblicato su una rivista scientifica, l' 'International Journal of Immunology and Immunobiology', un lavoro sull'in ...