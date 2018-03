Tumori | Enea e Istituto Regina Elena insieme per vaccini genetici

Salute : collaborazione ENEA-Istituto Regina Elena per vaccini genetici contro Tumori e malattie infettive : Dalla collaborazione pluridecennale tra ENEA e Istituto Nazionale tumori “Regina Elena” (IRE) di Roma nasce la piattaforma “Green Genetic Vaccine” (GGV), una strategia innovativa basata su due brevetti per la produzione rapida, sicura e a basso costo di vaccini genetici potenziati con sequenze di DNA vegetale. Finanziate anche grazie al 5xMille destinato all’ENEA, queste innovazioni ad effetto immuno-stimolante sono in grado di prevenire o ...

Tumori : in prima linea contro il neuroblastoma con le uova di Pasqua 2018 di ENEA : Anche quest’anno lo Stato Maggiore della Difesa e il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno concesso i loro rispettivi patrocini all’iniziativa di Pasqua 2018 organizzata da ENEA – European neuroblastoma Association ONLUS. Come ogni anno le Forze Armate, le Forze di Polizia, le scuole, i Comuni e molti altri enti pubblici (e non) fanno a gara di solidarietà per sostenere questo folto gruppo di genitori che ha vissuto direttamente il ...

Tumori ko con i protoni - progetto Gemelli-Ire-Enea : Combattere i Tumori resistenti alle radiazioni tradizionali oppure inoperabili perché difficili da raggiungere o circondati da organi o tessuti delicati, si può grazie alla precisione dei protoni. E’ l’innovativo progetto ‘Proton4Life‘, un grande polo di protonterapia contro i Tumori che unisce il Policlinico Gemelli di Roma, l’Istituto nazionale Regina Elena e l’Enea. Il progetto è stato presentato oggi a Roma alla ...

Tumori ko con i protoni - progetto Gemelli-Ire-Enea : Roma, 20 feb. (AdnKronos Salute) – Combattere i Tumori resistenti alle radiazioni tradizionali oppure inoperabili perché difficili da raggiungere o circondati da organi o tessuti delicati, si può grazie alla precisione dei protoni. E’ l’innovativo progetto ‘Proton4Life’, un grande polo di protonterapia contro i Tumori che unisce il Policlinico Gemelli di Roma, l’Istituto nazionale Regina Elena e l’Enea. ...

ENEA con statunitense Perma-Fix produrrà radiofarmaci per diagnosi e cura Tumori : (Teleborsa) - Alleanza italo-statunitense nel settore della medicina nucleare per la produzione di radiofarmaci , in grado di minimizzare gli effetti collaterali e tossicologici nella diagnosi e cura ...

