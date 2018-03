Tumore all’ovaio | anche i padri possono trasmettere alle figlie il rischio di ammalarsi

laragnatelanews

(Di giovedì 15 marzo 2018) Fino ad oggi si era sentito parlare solo di mutazione genetica da madre in figlia per quanto riguarda ildidiall’ovaio. Classico l’esempio di Angelina Jolie che dopo aver scoperto attraverso i test genetici BRCA 1 e 2 di avere la mutazione trasmessa dalla madre, ha deciso di procedere con il trattamento preventivo togliendo utero e seno. A quanto pare però una mutazione analoga potrebbe essere trasmessadaiportando così lead avere più possibilità didi questosilente e pericolosissimo. Questa è una ipotesi lanciata per la prima volta da scienziati americani in uno studio appena pubblicato sulla rivista PLOS Genetics e punta i riflettori sul gene MAGEC3, situato nel cromosoma X paterno. Dagli ultimi dati circa un quarto di tutti i casi di cancro ovarico dipende proprio da una alterazione genetica ereditaria ...